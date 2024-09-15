Haber Tarihi: 15 Eylül 2024 15:48 - Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2024 15:48

DGS 2024 tercihleri ne zaman? ÖSYM DGS tercih kılavuzu

DGS tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'de. Sonuç ilanı ardından tercih sürecinin ayrıntılarını merak eden adaylar, ÖSYM tarafından yapılan duyuruları takip ediyor. Peki, DGS 2024 tercihleri ne zaman? DGS tercih tarihleri açıklandı mı?

DGS 2024 tercihleri ne zaman? ÖSYM DGS tercih kılavuzu
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) sonuçları 10 Eylül 2024 tarihinde açıklandı.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Geçtiğimiz yıl Adaylar 29 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında tercihlerini tamamladı. 5 Eylül'de sona eren tercihlerin ardından yerleştirme sonuçları ise 1 haftalık süreçte ilan edildi. DGS tercih kılavuzunun eylül ayının son haftasına kadar paylaşılması bekleniyor.

DGS TERCİHİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak belirlenen tarihlerde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek
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