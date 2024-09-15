DGS 2024 tercihleri ne zaman? ÖSYM DGS tercih kılavuzu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) sonuçları 10 Eylül 2024 tarihinde açıklandı.



DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?



Geçtiğimiz yıl Adaylar 29 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında tercihlerini tamamladı. 5 Eylül'de sona eren tercihlerin ardından yerleştirme sonuçları ise 1 haftalık süreçte ilan edildi. DGS tercih kılavuzunun eylül ayının son haftasına kadar paylaşılması bekleniyor.



DGS TERCİHİ NASIL YAPILACAK?



Adaylar, tercihlerini bireysel olarak belirlenen tarihlerde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek

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