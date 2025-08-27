Haber Tarihi: 27 Ağustos 2025 16:51 - Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2025 16:51

Desire Doue öldü mü? Desire Doue kimdir, kaç yaşında?

Sosyal medyada ve çeşitli internet platformlarında sık sık ünlü isimlerle ilgili ölüm haberleri dolaşmaktadır. Bu haberlerin doğruluğu her zaman teyit edilmesi gereken bir konudur. Son zamanlarda, internette Desire Doue ile ilgili ölüm haberleri yayılmış durumda. Peki, Desire Doue öldü mü? Desire Doue kimdir, kaç yaşında?

Bir süredir arama motorlarında "Desire Doue öldü mü?" sorusu aratılıyor. Özellikle sosyal medyada hızla yayılan bu iddianın doğru olup olmadığı merak konusu oldu.

DESİRE DOUE ÖLDÜ MÜ?

Desire Doue ölmemiştir, hayattadır. Öldüğüne dair hakkında çıkan iddialar tamamen asılsızdır, gerçeği yansıtmamaktadır.

Désiré Doué aktif olarak hem kulübü PSG'de hem de Fransa Milli Takımı'nda futbol kariyerini sürdürmektedir.

DESİRE DOUE KİMDİR?

Désiré Doué. 3 Haziran 2005 yılında doğdu. Orta saha mevkiinde görev alan Fransız futbolcudur. Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain forması giymektedir.

Paris Saint-Germain forması giyen Desire Doué, geçtiğimiz günlerde oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sergilediği performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Finalde iki gol ve bir asist kaydeden genç oyuncu, takımın en gözde isimleri arasındadır.

Doué'nin kardeşi Guéla ve kuzenleri Yann Gboho ile Marc-Olivier Doué de profesyonel futbolcu olduğu bilinmektedir.
