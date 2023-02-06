Haber Tarihi: 06 Şubat 2023 12:26 - Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023 12:26

Deprem yardım kampanyası 2023! AFAD yardımı nasıl, nereden yapılır?

Deprem yardım kampanyası 2023! AFAD yardımı Kahramanmaraş merkez olmak üzere, 10 ilde ciddi hasar ve can kaybına neden olan 7.4 büyüklüğündeki depremle beraber merak edilmeye başlandı. AFAD ekipleri enkaz çalışmalarını sürdürürken, diğer illerdeki vatandaşlar, AFAD yardimı ile bağış yapmak istiyorlar. Peki, AFAD yardımı nasıl, nereden yapılır? İşte AFAD deprem bağış hesapları ve SMS bilgileri...

Deprem yardım kampanyası 2023! AFAD yardımı nasıl, nereden yapılır?
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD yardımı için vatandaşlar seferber oldu. Evlerinde deprem görüntülerini izleyen vatandaşlar, uzaktan da olsa AFAD deprem ekibi vesilesiyle depremzedelere destek olmak istiyorlar. Peki, AFAD yardımı nasıl , nereden yapılır? AFAD Deprem Yardımı SMS, banka bilgileri...

DEPREM YARDIM KAMPANYASI

İşte, AFAD resmi internet adresinde yayımlanan AFAD deprem yardım kampanyası ile ilgili duyuru:
Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Adana, Kilis ve civar illerde sürdürülen iyileştirme ve hayatın normale döndürülmesi çalışmalarına destek vermek isteyen hayırsever vatandaşlarımızdan da Başkanlığımıza çok sayıda yardımda bulunma talebi gelmektedir.

Bahse konu talepleri karşılıksız bırakmamak adına, afetzede vatandaşlarımıza destek olmak isteyen bağış sahipleri için Başkanlığımızın deprem bağışı hesap numaralarını aşağıda paylaşma gereği duyduk.

Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlarımız, "DEPREM" yazarak 1866'ya SMS gönderebilecek (01 Ocak 2023 tarihi itibariyle SMS bedeli: 20 TL'dir) ya da aşağıda yer alan hesap numaraları üzerinden bağış yapabilecektir.

Not :"EFT ile yardım yapılırken Alıcı Adı kısmına T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yazılması gerekmektedir."
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