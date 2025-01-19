Deniz Dilek, Avustralya Açık'ın gençler turnuvasında 2. tura çıktı

Milli sporcu Deniz Dilek, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın gençler kategorisinde 2. tura yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Deniz Dilek, Avustralya Açık'ın gençler turnuvasında 2. tura çıktı
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19 Ocak 2025 13:58
Milli sporcu Deniz Dilek, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın gençler kategorisinde 2. tura çıktı.  Deniz, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki genç kadınlar ilk tur maçında, ev sahibi ülkeden Emilie Chen'in karşısına çıktı.

17 yaşındaki milli tenisçi, 1 saat 7 dakika süren karşılaşmayı 2-0 (6-3, 6-4) kazanarak tur atladı.

Deniz, 2. turda 4 numaralı seribaşı Japon Wakana Sonobe ile karşılaşacak.

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