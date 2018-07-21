Dans etmek için müziğe gerek yok

Motosikletin alarmını çaldırarak dans eden bu afacanlar izleyen herkesi çok güldürdü.

21 Temmuz 2018 22:18
Dans etmek için müziğe gerek yok
Motosikletin alarmını çaldırarak dans eden bu afacanlar izleyen herkesi çok güldürdü.


Diğer Haberler

'Tarık Çamdal ile ilgilenmiyoruz' Türkiye Transferler

"Tarık Çamdal ile ilgilenmiyoruz"
Sinan Gümüş: ''Olumlu bir kamp geçti'' Galatasaray

Sinan Gümüş: ''Olumlu bir kamp geçti''
Dans etmek için müziğe gerek yok Sosyal Medya Dedikoduları

Dans etmek için müziğe gerek yok
Serbest atlamada cesaret mi dediniz? Sosyal Medya Dedikoduları

Serbest atlamada cesaret mi dediniz?
Süper Lig'in yenileri yenişemedi! Futbol

Süper Lig'in yenileri yenişemedi!
Gaziantepspor'da kablolar ve pompalar çalındı! Spor Toto 2. Lig

Gaziantepspor'da kablolar ve pompalar çalındı!
Roberto Soldado'dan Şampiyonlar Ligi mesajı Fenerbahçe

Roberto Soldado'dan Şampiyonlar Ligi mesajı
İranlı stoper Hosseini, Trabzonspor'a imzaya geldi Trabzonspor

İranlı stoper Hosseini, Trabzonspor'a imzaya geldi
Mustafa Cengiz'den transfer ve kamp yorumu Galatasaray

Mustafa Cengiz'den transfer ve kamp yorumu
Daha fazla göster
1

Fenerbahçe'nin 4. transferi Bolasie olacak
2

Galatasaray, sezon öncesi tat vermiyor
3

Fenerbahçe, Feyenoord karşısında 3 farkı koruyamadı
4

Alex Telles menajer değiştirdi, transferi yakın!
5

Beşiktaş'ın istediği süper yetenek, Bayern'e gidiyor!
6

Canlı yayında Yerry Mina için açıklama! ''Görüştük''
7

Chelsea Kante için 110 milyon euro istedi
8

Denayer'in transferi zora giriyor! Pep'in sözleri
9

Fenerbahçe, La Liga'dan rakip çıktı
10

Galatasaray'da Garry Rodrigues şoku!

yukarı ok