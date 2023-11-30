Cukaricki Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Cukaricki Ferencvaros canlı izle şifresiz Exxen Spor izle

UEFA Konferans Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Ferencvaros, deplasmanda Cukaricki ile karşı karşıya gelecek. Peki, Cukaricki Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Cukaricki Ferencvaros maçı şifresiz canlı izleme detayları…
CUKARİCKİ – FERENCVAROS MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ CUKARİCKİ - FERENCVAROS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Cukaricki - Ferencvaros maçı 30 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00'da başlayacak. EXXEN SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
18.30 Astana (Kazakistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
20.45 Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Lille (Fransa)
20.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Slovan Bratislava (Slovakya)
20.45 Gent (Belçika) - Zorya (Ukrayna)
20.45 Ballkani (Kosova) - Viktoria Plzen (Çekya)
20.45 Bodo/Glimt (Norveç) - Lugano (İsviçre)
20.45 Beşiktaş - Club Brugge (Belçika)
20.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Zrinjski (Bosna Hersek)
20.45 HJK (Finlandiya) - Aberdeen (İskoçya)
23.00 Breidablik (İzlanda) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)
23.00 Aston Villa (İngiltere) - Legia Varşova (Polonya)
23.00 Fiorentina (İtalya) - Genk (Belçika)
23.00 Cukaricki (Sırbistan) - Ferencvaros (Macaristan)
23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - PAOK (Yunanistan)
23.00 Nordsjaelland (Danimarka) - Fenerbahçe
23.00 Spartak Trnava (Slovakya) - Ludogorets (Bulgaristan)
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