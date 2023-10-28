Çaykur Rizespor Galatasaray maçı HD izle canlı, GS Çaykur Rizespor Canlı bein sports
Haber Tarihi: 28 Ekim 2023 18:26 -
Güncelleme Tarihi:
28 Ekim 2023 18:26
Çaykur Rizespor Galatasaray maçı HD izle canlı, GS Çaykur Rizespor Canlı bein sports
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Okan Buruk'tan Rizespor deplasmanı için çarpıcı karar!
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi dönüşünde Çaykur Rizespor karşısında yorgun savaşçılar kulübeye gidiyor. Bayern Münih maçında sezonun ilk mağlubiyetini alan Galatasaray, Süper Lig'e döndü. Ligde 8 haftadır kazanan Okan Buruk'un talebeleri, Çaykur Rizespor'u da yenip maç fazlası ile liderlik koltuğuna oturmanın peşinde.
Galatasaray'da yeni transferler yüzde 22'de kaldı
Yaptığı transferlerle sadece Türkiye'de değil tüm dünyada ses getiren Galatasaray'da yeni yıldızlar, katkıları ile birbirlerinden ayrıldı. Yenilerden en önemli desteği Davinson Sanchez verdi. Sanchez kısa sürede savunmanın vazgeçilmezi olurken, Kolombiyalı stoper dışındaki isimler henüz beklenen performansı gösteremedi. İstatistikler de Galatasaray'ın transferlerinden hedeflediği skor katkısını alamadığını gözler önüne serdi. Lig ve Avrupa'da toplam 36 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı takımda bu gollerin 8'i (yüzde 22) yeni transferlerden geldi. Halil Dervişoğlu ve Zaha ikişer, Tete, Angelino, Ziyech ve Sanchez birer golle toplam 8 defa fileleri sarstı. Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'de ise bu oran yüzde 51. Sarı-lacivertlilerin lig ve Avrupa'da bulduğu 53 golün 27'sini yeni transferleri kaydetti. Icardi ve Kerem'le maçları çözmeye devam eden teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'in bankosu yaptığı Zaha ve Tete'den daha çok gol katkısı istiyor. Ziyech ve Ndombele'den de asistler bekleniyor.
Galatasaray'da ideal ikili: Kaan Ayhan - Lucas Torreira
Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında stoperi yedeklemesi için kiraladığı, yaz döneminde de bonservisini aldığı Kaan Ayhan, bir anda takımın vazgeçilmez orta sahasına dönüştü. Okan Buruk'un Torreira'yı ön alan presinde kullanabilmek adına 6 numaralı pozisyonda oynattığı Kaan, hem Avrupa hem de lig maçlarında görevini çok başarılı şekilde yerine getirdi. Okan hoca, merkezde ideal ikili olarak Torreira - Kaan tercihine devam etmeyi düşünüyor. Bu sezon Galatasaray forması ile 15 resmi maça çıkan Kaan, bu maçlarda 1 asist kaydetti.
Icardi, Rizespor maçında oynayacak mı? İşte yanıtı
Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı öncesi gözler Bayern Münih maçında olduğu gibi yine Mauro Icardi'de olacak. Icardi, Bayern Münih maçına büyük bir fedakarlık örneği göstererek iğneyle çıkmıştı. Golcü oyuncu, Çaykur Rizespor ile oynanacak maçın hazırlıklarına katılmadı. İdmanlara çıkamayan Arjantinli yıldız, 2 günü tedaviyle geçirdi ancak takımla birlikte Rize'ye gitti. Buz, dinlenme ve iğne tedavisi süren Icardi'nin forma giyip giymeyeceği ise belirsiz. Arjantinli yıldız, maç saatinde kendini den
RİZESPOR GALATASARAY MAÇI VAR HAKEMİ
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Koray Gençerler görev yapacak.
RİZESPOR GALATASARAY: FORM DURUMLARI
Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 8 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 25 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi. Çaykur Rizespor ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 14 puan topladı. Karadeniz ekibi, ligde averajla 8. sırada yer alıyor.
Galatasaray Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Zaha, Barış Alper
43. kez karşı karşıya
Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'de 43. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 42 lig maçından 28'sini Galatasaray, 7'sini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Sarı-kırmızılı ekibin 99 golüne, yeşil-mavililer 44 golle karşılık verebildi.
Rize'deki maçlar
Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig maçlarında 22. kez Rize'de karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında Rize'de geride kalan maçlarda Galatasaray 13, ev sahibi ekip 5 kez galip geldi, 3 maç ise berabere bitti. Rize'de Galatasaray'ın 46 golüne, Çaykur Rizespor 26 golle karşılık verdi.
Farklı skorlar
Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Çaykur Rizespor ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetini 2-0'lık skorla elde etti. Bu arada, 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazandı. Filelerin toplam 9 kez havalandığı bu karşılaşma, iki takım arasında geride kalan 42 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 42 maçın 39'unda fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 3 maçı deplasmanda kaybetti.
Ligde son 8 maçını kazandı
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Bitexen Antalyaspor ve Beşiktaş'ı mağlup etti. Galatasaray, ayrıca Süper Lig'deki son 15 maçında mağlup olmadı. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. "Cimbom" bu sezon da ligde çıktığı 9 maçın 8'ini kazandı, birinde berabere kaldı.
Icardi, 16 maçta 15 gol attı
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, gol yollarındaki başarılı performansıyla dikkati çekiyor. Arjantinli futbolcu, bu sezon forma giydiği 16 resmi karşılaşmada 15 kez ağları havalandırdı. Mauro Icardi, Süper Lig maçlarında 10, UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakalarında ise 5 kez topu filelere gönderdi.
Muslera ceza sınırında
Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Uruguaylı kaleci, kart görmesi durumunda 11. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.