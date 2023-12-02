Çates Elektrik halka arz sonuçları açıklandı mı? Çates borsada ne zaman işlem görecek?

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Çates Elektrik Üretim halka arz sonuçları gündemi meşgul etmeye başladı. Sonuçların açıklanmasının ardından Çates Elektirik Üretim halka arzının borsada işlem göreceği tarih ve lot dağıtım sayıları netlik kazanmış olacak. Peki, "Çates Elektrik halka arz sonuçları açıklandı mı? Çates Elektirik Üretim kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?" İşte 'CATES' işlem koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih...Paylar, 57,15 TL sabit fiyattan satılırken Aydem Grubu çalışanlarına ve bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapıldı. Pay alımında T1 ve T2 bakiyeleri kullanılmadı.Çates Elektrik talep toplama işlemleri 30 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında tamamlandı. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler Çates Elektrik halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Çates Elektrik halka arz sonuçları henüz açıklanmadı.Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arz açıklık oranı yüzde 20,01 olarak açıklanırken, toplamda 33,050,000 adet lot dağıtacak. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Çates Elektrik lot dağıtım sayıları netlik kazanacak.Çates Elektrik halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından, hissenin borsada işlem göreceği tarih netlik kazanacak. 'CATES' hisse koduyla borsada işlem göreceği tarih açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.1.8 milyon katılımda yaklaşık 13 Lot2.1 milyon katılımda yaklaşık 11 Lot2.5 milyon katılımda yaklaşık 10 Lot2.9 milyon katılımda yaklaşık 8 Lot3.3 milyon katılımda yaklaşık 7 Lot3.6 milyon katılımda yaklaşık 6 Lot4.1 milyon katılımda yaklaşık 6 Lot4.5 milyon katılımda yaklaşık 5 Lot4.9 milyon katılımda yaklaşık 5 LotÇates Elektrik Üretim A.Ş.'nin katılım endeksine uygundur.