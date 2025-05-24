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Carlo Ancelotti'den Real Madrid'e duygusal veda!

Real Madrid'de son maçına çıkan Carlo Ancelotti, İspanyol devine veda etti.

calendar 24 Mayıs 2025 19:43 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2025 20:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Carlo Ancelotti'den Real Madrid'e duygusal veda!
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Real Madrid'de son maçına çıkan Carlo Ancelotti, Real Sociedad galibiyeti sonrası İspanyol ekibine veda etti.

65 yaşındaki İtalyan teknik adam "Real Madrid'e teknik direktörlük yapmak benim için gururdu! Bu tarihi sizinle yaşamak olağanüstüydü. Unutamayacağım bir hikaye..." dedi.

Taraftarlara seslenen Ancelotti "Hala Madrid ve daha fazlası... Sizi çok seviyorum... Elveda..." açıklamasını yaptı.

Dünyaca ünlü teknik adam ayrıca "Bu unutulmaz bir hikaye. Kimse, Benzema'nın PSG karşısındaki hat-trick'ini, Rodrygo'nun City'e attığı 2 golü, Modric'in asistini, Joselu'nun 2 golünü unutamaz. Ben burada geçirdiğim hiçbir günü unutmayacağım." dedi.

Başkan Florentino Perez, Carlo Ancelotti'nin konuşma yaptığı sırada duygu dolu anlar yaşadı.

Ancelotti, 3'ü Şampiyonlar Ligi, 2'si LaLiga şampiyonluğu olmak üzere Real Madrid ile toplam 15 kupa kaldırdı.








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