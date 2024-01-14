Canlı maç izle bein Sports 1, Gaziantep Fenerbahçe maçı izle

GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

İki takımın bugüne dek ligde karşı karşıya geldiği 9 maçta Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, rakibini 7 kez mağlup ederken, Gaziantep FK 2 müsabakayı kazanabildi. Söz konusu randevularda henüz beraberlik sesi ise çıkmadı. Fenerbahçe'nin 23 golüne, Gaziantep FK 11 golle yanıt verdi.



GAZİANTEP'TE GALİBİYETLER EŞİT



Gaziantep FK'nin Fenerbahçe ile sahasında oynadığı karşılaşmalarda galibiyet ve gol sayılarında eşitlik bulunuyor. İki ekibin Gaziantep'te oynadığı 4 karşılaşmada taraflar sahadan 2'şer kez galibiyetle ayrılırken, 7'şer kez gol sevinci yaşandı.



BU SEZON FENERBAHÇE GÜLDÜ



İki ekip arasında bu sezon ligde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe kazandı. Ligin açılış maçında Gaziantep FK'yi konuk eden sarı-lacivertliler, sahadan 2-1 galip ayrılmıştı.



İsmail Kartal'ın tercihi Mert Müldür!



Fenerbahçe'de özellikle altı numaraya Rade Krunic'in gelişiyle ilk 11'de de gelecek maçlarda değişiklikler olacak. Yaz döneminde çok istediği tecrübeli ismin devre arasında gelişi ile Teknik Direktör İsmail Kartal'ın eli güçlenirken, sarı-lacivertlilerde görmeye alışılan kadrodan farklı bir 11 sahaya çıkacak. Sezonun geride kalan kısmının büyük bölümünde merkez orta sahada şans bulan İsmail Yüksek-Fred ikilisinin yerinde artık Krunic ve Fred olacak. Yeni üçüncü yerli ismin kim olduğu merakla beklenirken, Mert Müldür performansıyla buna en güzel cevabı verdi. Osayi'nin Afrika Kupası'na gitmesinin ardından İstanbulspor ve Tümosan Konyaspor maçlarında ilk 11'de şans buldu sarı-lacivertli futbolcu. İstanbulspor karşısında asist yapan Müldür, 7-1 kazanılan Konya mücadelesinde de Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atmış ve kendisine olan güveni boşa çıkarmayacağını göstermişti. Sarı-lacivertli takımda şu anda bakıldığında Ferdi Kadıoğlu ve İrcan Can Kahveci'nin ilk 11'deki yeri garanti. İki milli futbolcu da İsmail Kartal'ın vazgeçilmezleri arasında. Tecrübeli teknik adam yeni isimlerin forma giymeye başlamasının ardından sağ bekte Mert Müldür'ü görevlendirecek, altı numara İsmail Yüksek ise yedek kulübesine çekilecek.



İsmail Kartal'dan öğrencilerine: "Gevşemek yok"



Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal, Gaziantep FK karşılaşması öncesi oyuncularını uyardı. Tecrübeli teknik adamın futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Önümüzde kazanılmayı bekleyen çok bir maç var. Hepinizin kazanma azminden memnunum. Ancak bu durumu sürdürmek çok önemli. Asla gevşemek yok. Her rakibi ciddiye alarak, Fenerbahçe'ye yakışan bir oyunla Gaziantep'ten 3 puanı alarak evimize dönelim" dediği öğrenildi.



