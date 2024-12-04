CANLI| Dursun Özbek konuşuyor

"VAATLER YERİNE GETİRİLMİYOR"





-Dursun Özbek:

"TFF BİZE O SPONSOR İÇİN İZİN VERDİ"





-Dursun Özbek:

"Galatasaray formasına aldığımız haber portalı reklamı için TFF'ye yazı yazdık. Onlara sormak zorundayız, prosedür böyle. Yazılı olarak sorduk, onlar da 'İzin veriyoruz, maça çıkabilirsiniz ama sorumluluk size ait' dediler. Çıktıktan sonra birinci günden itibaren Türkiye'de yankılanması oldu. Konu ile ilgili tenkitler, eleştiriler oldu. Sonra TFF, bize ikinci yazıyı yazdı ve 'Böyle maça çıkamazsınız' dediler. Sayın Başkan 'İlk mektupta tavır gösterdik' dedi. İlk mektuptan çıkamazsınız dediklerini anladıysa, ikinci mektubu neden yazdı? Rakiplerin ve kamuoyunun baskısıyla mı fikri değişti? Bizi eleştiren rakiplerimizden etkilendi."



"TFF, FENERBAHÇE'NİN AĞZIYLA KONUŞUYOR!"



-Dursun Özbek: "Rakiplerimizin şikayetiyle konu yargıya gitti. Biz de gittik, ifadelerimizi verdik. Konu ile ilgili yargı takipsizlik kararı verdi. Peki sonra ne oldu? Sayın Başkan bir programda 'Ne hikmetse yargı takipsizlik kararı verdi' dedi. Ne hikmetse ne demek? Bu kelimeden ne anlıyorsunuz? Sayın Başkan'a bu sözlerle yargı ve kulübü töhmet altında bırakmak yakışıyor mu? Bu aynı rakibimizin ağzı! Biz bunu kabul etmiyoruz! Rakibimizin ağzıyla konuşmaları, bizde soru işareti oluşturuyor."



"SENİN MUHATTABIN OKAN HOCA DEĞİL!"



-Dursun Özbek: "Okan Hoca, bir hakeme 'bir daha burada maç yönetemezsin' demiş ve sevk edilmiş. Neticesinde para cezası vermişler, onu da Tahkim Kurulu kaldırmış. Suçsuz olduğu ortaya çıkmış. Devamında Sayın TFF Başkanı 'Sen hakeme bu lafı ettin, bak sen göreceksin' O hakemi bir daha senin maçına gönderiyor muyum, göndermiyor muyum!' diyor. Bir TFF Başkanı, böyle intikamcı, rövanşist yaklaşımda olabilir mi? Okan Hoca senin zaten muhatabına değil! Evet verdin, Eyüpspor maçına verdin! VAR hakemini de ona göre ayarladın!"



"ÖNCE 'VALİLİK' DEDİLER, SONRA 'YAYINCI' DEDİLER"



-Dursun Özbek: "Perşembe günü bir Avrupa maçı oynadık uzaktan deplasmanda geldik. TFF'ye yazı yazdık, perşembe oynayan rakiplerimizin pazartesi oynadığı gibi biz de bunu talep ettik. Özellikle futbolcu sağlığını dikkate aldık. 'Pazartesi valilik iki önemli maçı İstanbul'da oynatmak istemiyor. Pazartesi olmaz' dediler. O zaman 'Eyüpspor'a sorun ve salı gününe alın' dedik. Orada da yayıncı kuruluşun istemediğini söylediler. Yayıncı kuruluş ise böyle bir müracaatın olmadığını söyledi. Bütün bunlara ne gerek var."



"TRABZON'U TRABZON'DA KATLEDEN HAKEMİ VERDİLER!"



-Dursun Özbek: "Eyüpspor maçına verilen hakem, Okan Hoca'ya inadına... Maç ve VAR hakemini öyle bir hakem seçiyor ki! Trabzonspor'da Trabzonspor'u katletmiş! Bizim Kasımpaşa maçına gelmiş, orada da iyi değil! Belli bir sıkıntı var. Pazar günü açıkladım, maç hakemini suçlamadım. Birileri onu formatlayarak gönderdi ve görevini yaptı."



"TFF'DEN MEMNUN DEĞİLİZ"



-Dursun Özbek: "Bir takımı doğramanın çeşitli yolları var! İnce ince de doğrayabilirsiniz, kafadan da doğrayabilirsiniz! Neticede TFF'den memnun değiliz."



"TFF VE MHK, GALATASARAY'A KARŞI"



-Dursun Özbek: "TFF, MHK ile birlikte Galatasaray'ın başarısını, sahadaki performansını etkilemek için tavır takınmıştır. Galatasaray Başkanı olarak, emeğimize kimsenin el sürmesine müsaade etmem! Emeğe büyük saygım var, kimse bu emeği gasp edemez! Müsaade etmem! Öyle bir yapım var!"



"EL SÜRENİN ELİNİ KIRARIM!"



-Dursun Özbek: "1950'li doğumluyum, fakir bir ilçe olan Şebinkarahisar'da doğdum. Sonra İstanbul'da okudum, erken yaşta babamı kaybettim. 13 yaşında aile reisi oldum, 22 yaşında ticarete başladım. Hayatın bütün zorluklarını gördüm. Ticaret hayatımın büyük bir bölümü otobüs sırtında, Anadolu yollarında geçti. Emeğin ne olduğunu, hayat kurmanın ne olduğunu bilen birisiyim. Kimsenin hakkına, kuruşuna göz dikmedim. Kimsenin hakkımı gasp etmesine müsaade etmem. Galatasaray'ın hakkına, başarısına, puanlarına göz dikenlerin gözünü çıkarırım! El sürenlerin, elini kırarım! Herkes verilen emeğe saygı duysun!"





"BU TFF'YE DE İHTİYAÇ YOK"



"TFF istifa etmeli mi?"



-Dursun Özbek: "Kimseden ayrıcalık istemiyoruz. Galatasaray'a ayrıcalık bir ayrıcalık tanımasını istemiyoruz. Seçimde söz verdikleri gibi Türk futboluna adalet getirmeleri lazım. Sayın Başkan bundan sapmadan, Türk futboluna adaleti getirmek zorundadır. Söz verdiğinin yapmayan kişinin artık orada oturmasına gerek yok! Adalet arayışı dışında bir talebimiz yok. Sözlerini yerine getiremeyecekler, bu TFF'ye de ihtiyaç yok!"

"YAPI; ALLAH AKIL, FİKİR VERSİN"



-"Diğer rakip 'Yapıyı yıkacağız' diyor. Siz de 'Biz karşı yapı var' diyorsunuz."



-Dursun Özbek: "Yapı söylemleri Büyükekşi döneminde de vardı. Sayın Büyükekşi gitti, yine benzer şekilde yapı hikayesi. Allah akıl fikir versin."



"GOOGLE'A YAZIN, BAKIN"



-Dursun Özbek: "Google'a girdiğiniz zaman çok konuların ne anlama geldiğine bakabilirsiniz, ben öyle yapıyorum. 'Türk futbolunda yapı' deyin, bakın karşınıza ne çıkıyor. 'Bakınız Fenerbahçe-Gaziantep maçı, bakınız Galatasaray-Eyüpspor maçı' diyor. Bir yapı diyorlar da bu yapı nerede, kim yapmış? Kimse bilmiyor."



"TÜRKİYE'DE FUTBOL, G.SARAY KARŞI OYNANAN BİR OYUN"



-Dursun Özbek: "Türkiye'de futbol Galatasaray'a karşı oynanan bir oyun! Bunu geçmişten beri kullanıyoruz!"



"BU YAPI KİME ÇALIŞIYOR?"



-Dursun Özbek: "Bu nasıl bir yapı? Hafta sonu oynadığımız maçlarda bu yapı kime çalışıyor? Yapının nasıl olduğunu, kim olduğunu, nerede olduğunu söyleyen yok! Fenerbahçe maçından sonra asbaşkanları 'Bir yapı var, şöyle böyle' diyor. Sonra 5-6 dakika Galatasaray konuşması ve soru almadı."



"YAPI İLE YALI KARIŞIYOR"



-Dursun Özbek: "Başkanları geçen sene TFF Başkanı'nın içinden geçiyordu, sonra güzelleme yapıyordu. Şimdi aynı şeyi İbrahim Hacıosmanoğlu için yapıyor. Demek ki bu bir usul haline gelmiş. Aynı filmin tekrarı, konuşanlar değişti. Aynı filmi çevire çevire kamuoyunun önüne koyuyorlar. Arkadaş yapı varsa açıkla! Çok kişi şimdi yapı ile yalı kelimesini de karıştırıyor! Yapı varsa, net bir şekilde ortaya koyarsınız. Cesaretli olun kardeşim, açıklayın bu yapıyı."



"RAKİBİMİZ BİR TÜRLÜ SAHAYA GELMİYOR"



-Dursun Özbek: "Böyle anlamsız içi boş tartışmalardan sıyrılıp yeşil sahalara inebilsek! Bir türlü rakibimizin sahalara geldiğini görmedim! Hep masada hesaplaşma, söylemlerle karşı tarafı yıpratma! Hep böyle bir şeyin içerisindeler! Bizim kozumuzu paylaşacağımız yer yeşil sahalar."



"YALILARDA TOPLANTILAR OLUYOR"



-Dursun Özbek: "Rakip takım başkanı 'Fıtratımızda ne var, ne yoksa yapacağız' dedi. Aldığım terbiye, okuduğum okullar, etik değerler... Benim pozisyona göre fıtratım değişmez! Rakip takım başkanı 'Hakemleri gidin yumruk atın' falan dedi. Bunları söyledi mi? Bunları söyleyen bir kişi, yapı olduğunu söylüyorsa... Boşuna 'Yalılarda toplantılar oluyor' diye söylemiyorlar. Ben şahit olmadım ama bunlar piyasada konuşuluyor. Kimse de aksini söylemiyor."



"ALDIĞIMIZ ÇOK VAHİM DUYUMLAR VAR"



-Dursun Özbek: "TFF Başkanı'na ziyaretimde 'Her gün rakip takım yöneticilerinden bir tanesi burada, ne işi var kardeşim? Burada mı çalışıyorlar?' dedim. Büyükekşi döneminde de sordum! 'Ya geliyorlar işte. Siz de gelin' falan.. Ya ne işimiz var? Bir işimiz varsa gideriz. Yapıyı arıyorlarsa, buradan bakarak arasınlar. Yapı öyle telefonla oluşmaz! Aldığımız çok vahim duyumlar var. Olayın şeyini değiştirmemek açısından futbolun yeşil sahada kalması yönünde irademiz olduğu için kendimize saklamak istiyorum."



"TRABZON HAKLI; TFF YOK HÜKMÜNDEDİR"



-Dursun Özbek: "Trabzonspor geçen gün 'TFF yok hükmündedir' dedi. Biz de aynı görüşteyiz. Bizim emeğimize göz diken, isterse babamın oğlu olsun! Bu emeğe göz dikenin gözünün çıkarırım! El uzatırsan o eli kırarım! Yapı yapı denen formatın oluşması için bu tip görüşmeler lazım! Kimse öküz altında buzağı aramasın, yapı dediklerinde aynaya baksınlar."



"OĞUZHAN ÇAKIR GÖREVİNİ YAPTI"



-Dursun Özbek: "Oğuzhan Çakır'a birisi görev verdi ve yaptı! Daha önce de Trabzon'da ve bizim Kasımpaşa maçında yaptı. Sabıkalı bir hakem. Görev adamı, geldi görevini yaptı ve gitti. MHK görevi verdi, çekinmeden işini yaptı. MHK'ye kim görev verdi, herhalde Sayın Başkan! Alt alta bunları yazınca, TFF'den nasıl memnun olalım? Son derece başarısız buluyorum."



"GÖNDER BAKALIM NE OLUYOR!"



-Dursun Özbek: "Bundan sonra aynı tarafta değiliz! Onun için şimdi Oğuzhan Çakır'ı gönder bakalım! Bak o zaman nasıl oluyor işler!"



"TFF'YE GÜVENİMİZ KALMADI"



-Dursun Özbek: "Galatasaray Spor Kulübü yaptığı işten pişman olmaz. Öyle bir kolaycılığı gitmem. O gün itibariyle Büyükekşi döneminden memnuniyetsizlik vardı. Sayın Hacıosmanoğlu'nun anlattıkları çerçevesinde ona güvendik ve oy verdik. Her yerde böyledir, seçimle gelenler bir şeyler anlatır ve siz de oy verirsiniz. Uygulamaya geçtiğinde tersini yapıyorsa, eleştirirsiniz. Galatasaray'ın artık TFF'ye güveni kalmadı."



"SEÇİM ÇAĞRISI YAPIYOR MUSUNUZ?"





-Dursun Özbek:

"Seçim çağrısı Galatasaray'ın inisiyatifinde değil. Biz rahatsızlıklarımızı anlatıyoruz. Sayın Hacıosmanoğlu'na da söyledik. Kendisinden tatminkar bir cevap alamadık. Eyüpspor maçından sonra görüşmedik. Uzun zamandan beri kendisiyle görüşmüyorum. Bunları anlattık ama bir gelişme görmüyoruz."

"KARŞIMIZDAKİ YAPININ BU OLDUĞUNU BİLELİM YETER"





"Galatasaray aleyhine hakem hataları olursa, nasıl bir tavır alacaksınız?"





-Dursun Özbek:

"ACUN ILICALI BENİM MUHATABIM OLAMAZ!"



"BAHİS KONUSUNDA BİZE ÇIĞIRTKANLIK YAPIYORLARDI"





-Dursun Özbek: