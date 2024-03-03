CANLI Beşiktaş Galatasaray maçı İZLE

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİ MAÇI CANLI TIKLA!

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA





GALATASARAY'DA 2 EKSİK



Galatasaray'da sakatlıkları süren Hakim Ziyech ve Serge Aurier derbide forma giyemeyecek. Galatasaray'da Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira ise müsabaka öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, karşılaşmada kart görmeleri durumunda Çaykur Rizespor mücadelesi öncesi cezalı duruma düşecek.



BURUK'UN DERBİ KARNESİ İYİ



Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın başında büyük maçlardaki başarılı performansıyla dikkati çekiyor. Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı ekibin başında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile 10 müsabakaya çıktı. Buruk, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Okan Buruk yönetimindeki "Cimbom", Beşiktaş derbilerinde 2 galibiyet ve 1 yenilgi gördü. İç sahadaki 2 derbiyi 2-1'lik skorla kazanan Buruk'un öğrencileri, Dolmabahçe'den ise 3-1'lin yenilgiyle ayrıldı.



ICARDI, BEŞİKTAŞ MAÇLARINDA GOLCÜ



Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Beşiktaş'a karşı çıktığı tüm maçlarda gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın geçen sezonki şampiyonluğunda en büyük pay sahibi oyunculardan olan Icardi, özellikle şampiyonluk yaşamış takımlarla yapılan maçlardaki golcü kimliğiyle dikkati çekti. Arjantinli futbolcu, ligde Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir ile oynanan 13 karşılaşmada 13 kez topu filelere gönderdi. Icardi, forma giydiği 3 Beşiktaş maçında 5, 4 Başakşehir karşılaşmasında 3, 3 Trabzonspor müsabakasında 3, 3 Fenerbahçe derbisinde 2 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi. Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda ise tam 5 oyuncu Galatasaray'ın ağlarını havalandırdı. Bu oyuncular içinde 9 maçta 3 golü bulunan Cenk Tosun, ön plana çıktı. Cenk Tosun'u 1'er golle Alex-Oxlade Chamberlain, Rachid Ghezzal, Vincent Aboubakar ve Amir Hadziahmetovic izledi.



LİGDE 15 MAÇTIR KAYBETMİYOR



Galatasaray, Süper Lig'de son 15 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı ekip, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 13 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, ayrıca ligde son 8 maçını kazanarak önemli bir galibiyet serisi yakaladı.



LİGİN EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIMI



Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 57 gol atan Galatasaray, kalesinde ise sadece 15 gol gördü. Yaptığı maçların 14'ünde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.



11 FUTBOLCU İLK YAŞAYABİLİR Ligde geride kalan 27 maçlık bölümde 23 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 72 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi. Beşiktaş ise 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgiyle 46 puan elde etti. Siyah-beyazlılar, 28. hafta öncesinde averajla üçüncü Trabzonspor'un ardında dördüncü sırada yer aldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Seyrantepe'de yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.Galatasaray'da sakatlıkları süren Hakim Ziyech ve Serge Aurier derbide forma giyemeyecek. Galatasaray'da Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira ise müsabaka öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, karşılaşmada kart görmeleri durumunda Çaykur Rizespor mücadelesi öncesi cezalı duruma düşecek.Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın başında büyük maçlardaki başarılı performansıyla dikkati çekiyor. Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı ekibin başında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile 10 müsabakaya çıktı. Buruk, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Okan Buruk yönetimindeki "Cimbom", Beşiktaş derbilerinde 2 galibiyet ve 1 yenilgi gördü. İç sahadaki 2 derbiyi 2-1'lik skorla kazanan Buruk'un öğrencileri, Dolmabahçe'den ise 3-1'lin yenilgiyle ayrıldı.Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Beşiktaş'a karşı çıktığı tüm maçlarda gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın geçen sezonki şampiyonluğunda en büyük pay sahibi oyunculardan olan Icardi, özellikle şampiyonluk yaşamış takımlarla yapılan maçlardaki golcü kimliğiyle dikkati çekti. Arjantinli futbolcu, ligde Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir ile oynanan 13 karşılaşmada 13 kez topu filelere gönderdi. Icardi, forma giydiği 3 Beşiktaş maçında 5, 4 Başakşehir karşılaşmasında 3, 3 Trabzonspor müsabakasında 3, 3 Fenerbahçe derbisinde 2 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi. Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda ise tam 5 oyuncu Galatasaray'ın ağlarını havalandırdı. Bu oyuncular içinde 9 maçta 3 golü bulunan Cenk Tosun, ön plana çıktı. Cenk Tosun'u 1'er golle Alex-Oxlade Chamberlain, Rachid Ghezzal, Vincent Aboubakar ve Amir Hadziahmetovic izledi.Galatasaray, Süper Lig'de son 15 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı ekip, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 13 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, ayrıca ligde son 8 maçını kazanarak önemli bir galibiyet serisi yakaladı.Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 57 gol atan Galatasaray, kalesinde ise sadece 15 gol gördü. Yaptığı maçların 14'ünde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde gözler, iki takımın kalecilerinde olacak. Ligde yaptığı 27 müsabakada 72 puan toplayarak liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 46 puan elde ederek 4. sırada bulunan Beşiktaş ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak derbi, şampiyonluk yarışında kritik bir dönemeç olarak görülüyor. Bu önemli karşılaşmada Beşiktaş'ta milli file bekçisi Mert Günok, Galatasaray'da ise Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın forma giymesi bekleniyor. Beşiktaş'taki üçüncü sezonunu yaşayan 34 yaşındaki Mert ile Galatasaray'da 13. sezonunu geçiren 37 yaşındaki Muslera'nın derbide ortaya koyacağı performans, takımlarının alacağı sonuçta belirleyici olacak.



MERT GÜNOK FORMDA



Bu sezon 2 farklı file bekçisinin görev yaptığı Beşiktaş'ta Mert Günok, 22 maçla Süper Lig'de siyah-beyazlı formayı en fazla giyen kaleci oldu. Siyah-beyazlı takımda bu sezon Mert'in yanı sıra Ersin Destanoğlu 7 lig maçında süre aldı. Beşiktaş, Mert Günok'un kaleyi koruduğu lig karşılaşmalarında 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Siyah-beyaz ekip, söz konusu müsabakalarda kalesinde 24 gol gördü. Mert, forma giydiği maçların 10'unda kalesini gole kapatmayı başardı. Tecrübeli file bekçisi, son 5 Süper Lig müsabakasında gol yemedi. Siyah-beyazlı ekip, Ersin Destanoğlu'nun kalede olduğu 7 mücadelede de 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı. Ersin, söz konusu mücadelelerin 3'ünde kalesini gole kapatırken, diğer 4 karşılaşmada 7 gol yedi. Beşiktaş, Mert Günok'un 11'de başladığı devamında Ersin Destanoğlu'nun oyuna girdiği Yukatel Adana Demirspor maçını 4-2, Galatasaray derbisini 2-1 kaybetti. İki kaleci de Adana Demirspor mücadelesinde ikişer, Galatasaray derbisinde birer gol yedi.



GALATASARAY'A KARŞI 13 MAÇ



Tecrübeli file bekçisi, kariyerinde Galatasaray'a karşı 13 müsabakaya çıktı. Fenerbahçe, Bursaspor, İstanbul Başakşehir ve Beşiktaş formaları giyen Mert Günok, sarı-kırmızılılara karşı Süper Lig'de 10, TFF Süper Kupa'da ise 3 kez kaleyi korudu. Lig maçlarında ikişer galibiyet ve beraberlik ile 6 yenilgi yaşayan Mert, Süper Kupa'daki 3 karşılaşmadan üzgün ayrıldı. Mert, söz konusu lig müsabakalarında 16 gol yerken sadece 1 maçta kalesini gole kapatabildi. 34 yaşındaki file bekçisi, Süper Kupa'daki 3 mücadelede ise 5 gol yedi. Mert Günok, siyah-beyazlı formayla Galatasaray'a karşı yaptığı 1 galibiyet, 2 yenilgi gördü. Mert, tüm derbilerde gol yerken, topu 5 kez ağlarından çıkardı.



MUSLERA SADECE 1 MAÇ KAÇIRDI



Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, bu sezon sadece 1 lig maçını kaçırdı. Sarı-kırmızılı ekibin fiilen çıktığı 27 müsabakanın 26'sında Muslera, 15 gol yedi. Uruguaylı futbolcu, süre aldığı müsabakaların 13'ünde kalesini gole kapattı. Muslera'nın sarı kart cezalısı olduğu 17. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında kaleyi devralan Günay Güvenç ise 1-0'lık galibiyette kalesini gole kapattı.



DERBİLERDE ÇOK TECRÜBELİ



Galatasaray'a 2011-2012 sezonunda transfer olan Muslera, 13 sezonda toplam 55 derbi maçta görev aldı. Deneyimli file bekçisi, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde 24 galibiyet, 16 beraberlik ve 15 mağlubiyet gördü. Söz konusu karşılaşmalarda rakiplerin 52 golüne engel olamayan Muslera, 22 derbide gol yememeyi başardı. Sarı-kırmızılı file bekçisi, Beşiktaş'a karşı 25'i Süper Lig, biri de TFF Süper Kupa'da olmak üzere 26 müsabakada kaleyi korudu. Galatasaray, bu maçlardan 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle ayrıldı. Uruguaylı kaleci, siyah-beyazlı takım ile yapılan derbilerde 28 gol yerken, 9 mücadelede kalesini gole kapattı.





DERBİLERDE İÇ SAHA PERFORMANSI ÇOK İYİ

Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde siyah-beyazlı ekibin iç sahadaki performansı dikkati çekiyor. Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, 3 Mart Pazar günü Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, sahasında oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Deplasmandaki 14 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlıların iç sahada daha etkili olduğu görülüyor. Sahasında bu sezonki 14 lig maçını da kazanan Galatasaray ise tüm puan kayıplarını deplasmanda yaşadı. Sarı-kırmızılılar rakip sahadaki 13 müsabakada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet gördü.



SAHASINDA 13 PUAN KAYBETTİ



Beşiktaş, bu sezon sahasında yaptığı müsabakalarda 13 puan kaybetti. Ligdeki 27 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik alan siyah beyazlılar, 9 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş, bu performansıyla 46 puan elde etti. Süper Lig'de bu sezon sahasında 13 maça çıkan Beşiktaş, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 26 puan toplayabildi. Siyah-beyazlılar, bu sezonki iç saha maçlarında 20 gol atarken, kalesindeki 11 gole engel olamadı.



TEK YENİLGİSİ DEPLASMANDA



Galatasaray, bu sezon sadece dış saha maçlarında puan kaybetti. Sarı-kırmızılılar, bu sezonki tek mağlubiyetini ligin 12. haftasında konuk olduğu Atakaş Hatayspor'a karşı yaşadı. Dış sahada ayrıca Mondihome Kayserispor, Fenerbahçe ve EMS Yapı Sivasspor ile berabere kalan "Cimbom" bunlar haricinde puan kaybetmedi. Galatasaray, 13 deplasman maçında 23 gol atarken sadece 5 gol yedi. Ayrıca sarı-kırmızılı ekip, dış saha performansına göre yapılan puan durumunda ikinci sırada yer alıyor.



GÖZLER GOLCÜLERDE



Derbi karşılaşmasında her iki takım, golcüleriyle sonuç almaya çalışacak. Bu sezon şampiyonluk yarışında geride kalan ancak Semih Kılıçsoy'a şans vererek 18 yaşında bir oyuncu kazanan Beşiktaş, derbide yine genç golcüsünden rakip fileleri havalandırmasını bekleyecek. Galatasaray'da ise gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alan Mauro Icardi, derbide görevini yerine getirebilmek için ter dökecek.



SEMİH'İN HEDEFİ ÇİFT HANEYE ULAŞMAK



Ligin 17. haftasından itibaren düzenli olarak forma giymeye başlayan ve bu süre içinde 11 maç oynayan Semih Kılıçsoy, 9 golle siyah-beyazlı takımın en skorer ismi olarak öne çıktı. Bir gol daha atması halinde çift haneli sayılara ulaşacak Semih Kılıçoy, Beşiktaş'ta tecrübeli forvetler Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ı geride bıraktı. Beşiktaş'taki ilk golüyle birlikte peş peşe 4 maçta rakip fileleri sarsan Semih, ligde son iki haftayı da boş geçmedi. Sakatlığı nedeniyle görev almadığı Sivasspor maçı sonrasında oynanan 4 maçta 4 gol atan siyah-beyazlı golcü, bu süreçte Trabzonspor (2), İstanbulspor ve Konyaspor ağlarını sarstı. Galatasaray müsabakası ayrıca Semih Kılıçsoy'un ilk derbisi olacak. Bu müsabakada gol atması halinde Semih de Galatasaray derbisinde skor üreten oyuncular arasında tarihteki yerini alacak. Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'un ardından en golcü isimler arasında yer alan stoper Omar Colley ve tecrübeli forvet Cenk Tosun, 5'er kez rakip fileleri havalandırdı. Siyah-beyazlıların tecrübeli forvetlerinden olan ancak kadro dışı kalma ve sakatlık gibi problemler yaşayan Vincent Aboubakar'ın ise 4 golü bulunuyor. Kamerunlu oyuncu, ligin 8. haftasındaki İstanbulspor müsabakasında gol attıktan sonra 5 maçta görev alabilirken, skor üretemedi.



ICARDI SON HAFTALARDA SUSKUN



Galatasaray taraftarının en sevdiği oyuncuların başında gelen Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası oynadığı 6 maçta 2 gol atabildi. 14 golle Galatasaray'ın en golcü ismi olan Icardi, sakatlık sonrasında 3 maçta forma giyemezken, daha sonra görev aldığı müsabakalar arasında İstanbulspor ve MKE Ankaragücü maçlarında gol sevinci yaşadı. Galatasaray'da Icardi'yi 11 golle Kerem Aktürkoğlu ve 9 golle Wilfried Zaha takip ediyor. Tecrübeli orta saha Dries Mertens'in de 4 golü bulunuyor. Beşiktaş ile Galatasaray futbol takımları arasında 354 maçın geride kaldığı 99 yılı aşkın rekabette ilk golü Beşiktaşlı Refik Osman Top attı. Rekabetin ilk randevusu 22 Ağustos 1924 tarihinde Taksim Stadı'nda yapılan İstanbul Ligi maçını Beşiktaş 2-0 kazandı. Siyah-beyazlı takım adına ilk golü atan Refik Osman Top, derbi tarihine geçti. Galatasaray adına ilk golü ise 31 Temmuz 1925'te Taksim Stadı'nda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın 6-2 kazandığı rekabetin ikinci müsabakasında Mehmet Leblebi kaydetti.



