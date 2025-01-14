Butler "idmanlara gelmedi, takımdan ayrı uçmak istedi"

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'ın birden fazla şut antrenmanını kaçırdığı ve takımdan ayrı özel uçuşlar talep ettiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Butler 'idmanlara gelmedi, takımdan ayrı uçmak istedi'
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14 Ocak 2025 12:17
Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'ın birden fazla şut antrenmanını kaçırdığı ve takımdan ayrı özel uçuşlar talep ettiği iddia edildi.

Butler, bu ayın başlarında Heat için "takıma zarar veren davranışları" nedeniyle yedi maç uzaklaştırma cezası almış, ancak bu davranışın ayrıntıları açıklanmamıştı.

The Stein Line'dan Jake Fischer, bunun sebeplerinden bazılarının, Butler'ın sabah şut antrenmanlarını es geçmesi ve Miami oyuncularından ayrı özel uçuşlarda yer almakta ısrarcı olması gibi durumlardan ötürü olduğunu söyledi.

Fischer, Heat ve Butler arasındaki sorunun özünün kontrat teklifi mevzusundan ziyade, yıldız oyuncunun ekipteki en yakın arkadaşlarından birkaçını kaybetmesi olduğunu belirtti. Kyle Lowry, Gabe Vincent, Max Strus ve Caleb Martin, 2023'teki Finallere kadar olan maratonlarından bu yana Heat'ten ayrılmışlardı.

Butler'ın uzaklaştırma cezası bu hafta sona eriyor ve takım, şu anda herhangi bir takasın gerçekleşmesi beklenmediği için kendisinin dönüşüne hazırlanıyor.

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