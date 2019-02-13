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Bursaspor'dan "yerli futbolcu" açıklaması

Bursaspor internet sitesinde, Spor Toto Süper Lig'de yerli futbolculara en fazla süre veren takımın Bursaspor olduğu bilgisi paylaşıldı

Kaynak: AA
Bursaspor'dan 'yerli futbolcu' açıklaması
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13 Şubat 2019 16:45
Spor Toto Süper Lig'de yerli futbolculara en fazla süre veren takımın Bursaspor olduğu duyuruldu.

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinde, "Spor Toto Süper Lig'de sezon başından beri oynadığımız tüm müsabakalarda yerli oyunculara en fazla şans veren kulübüz." açıklaması paylaşıldı.

Açıklamada, ligde geride kalan 21 haftada 11 bin 518 dakika ile Türk oyuncuların en fazla süre aldığı takımın Bursaspor olduğu belirtildi.

Maçlarda oynama şansı bulan 16 oyuncuyla da bu sezon yerli futbolcu oynatan kulüplerin başında Bursaspor'un geldiği kaydedilen açıklamada, "Altyapımız olan Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nden, A Takım geniş kadromuzda 16 oyuncu yer alıyor ve takımımızın yaş ortalaması ise 22,5'tir. Ayrıca tüm Spor Toto Süper Lig maçlarına ortalama 7 Türk oyuncuyla çıkıyoruz. Beraberinde, bu 7 oyuncunun 2,5'i altyapı kökenlidir." ifadeleri kullanıldı.

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