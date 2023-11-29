Haber Tarihi: 29 Kasım 2023 10:21 - Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023 10:21

Bursa okullar tatil mi? 29-30 Kasım bugün Bursa okullar tatil mi?

Bursa'da okullar tatil mi, 29 Kasım 2023 günü bugün Bursa'da okulların tatil olacağına ilişkin gözler Bursa Valiliği'nde. Bugün okullara tatil kararı gelip gelmeyeceği araştırılan konular arasında yer alıyor. Olumsuz hava koşulları tüm yurtta etkisini gösterdi. Bazı yerlerde okullar tatil edilmişti. Gözler yarına çevrildi. Peki, Bursa'ae okullar tatil mi? 29 Kasım bugün Bursa'da okullar tatil mi?

Bursa okullar tatil mi? 29-30 Kasım bugün Bursa okullar tatil mi?
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Bursa'da okullar tatil mi? 29 Kasım günü Bursa'de okullar tatil mi? Okulların tatil durumu gündemde yakından takip ediliyor. Meteoroloji, 26 il ilgili uyarı yaptı. Hafta sonu, fırtına, kar yağışı ve şiddetli yağış kendini gösterdi. Olumsuz hava koşulları dolayasıyla bugün bazı illerde okullar tatil edildi. Salı günü okulların tatil olup olmayacağı hakkında detaylar araştırılıyor. Peki 29 Kasım'da okullar tatil mi, bugün okullarda tatil olacak mı, kar tatili var mı?
BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 5 ilçede okulların tatil edildiğini duyurdu.

Bursa'da merkez Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerinde okullar tatil edildi.

Bursa'da etkili olan lodos gece saatlerinde şiddetini 100 kilometre hıza çıkardı. Kent genelinde etkili olan lodos çok sayıda ağacı yerle bir etti. Bursa Valiliği, okulların bugün tatil edildiğini açıkladı.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle; Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerimizde 29 Kasım Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 29 Kasım'da idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

 

 
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