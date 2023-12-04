Haber Tarihi: 04 Aralık 2023 17:05 - Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023 17:05

Bursa'da okullar tatil mi? 5 Aralık 2023? Yarın Bursa'da okular tatil mi?

Gemlik merkeli 5,1'lik deprem ve artçılar nedeniyle Armutlu ilçesinde okullar öğleden sonra tatil edildi. Peki, Bursa'da okullar tatil mi? 5 Aralık 2023? Yarın Bursa'da okular tatil mi?

Bursa'da okullar tatil mi? 5 Aralık 2023? Yarın Bursa'da okular tatil mi?
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"Bursa'da okullar tatil mi son dakika?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Marmara Denizi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, bölgede milyonlarca kişi tarafından hissedildi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem özellikle Marmara Denizi'nde, Gemlik Körfezi'nde saat 10:42'de gerçekleşti. Depremin derinliği 8.98 km olarak belirlendi. Bu sebeple öğrenci ve veliler okulların tatil durumunu sorguluyor. İşte haberin detayları... 

BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Yalova'nın Armutlu ilçesinde öğleden sonra tüm okullar tatil edildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinin 4,73 kilometre açığındaki sarsıntının ardından Armutlu Kaymakamlığı, ilçedeki tüm okulların öğleden sonra tatil edildiğini açıkladı.
 
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