Haber Tarihi: 31 Ağustos 2023 16:08 - Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2023 16:08

Burs Başvurusu 2023: KYK burs başvuruları ne zaman?

KYK burs ve kredi başvurusu için geri sayım başladı. Ön lisans ve lisans eğitimi alacak yüz binlerce aday eğitim, konaklama ve diğer masrafları için burs almaya hazırlanıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle öğrencilere sağlanan yurt başvuru işlemleri geçtiğimiz günlerde başladı. Peki, burs başvurusu 2023: KYK burs başvuruları ne zaman? İşte, burs başvuru takvimine ilişkin son bilgiler..

Burs Başvurusu 2023: KYK burs başvuruları ne zaman?
Abone Ol
Kredi ve Yurtlar Kurumu aracılığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı üniversite öğrencilerinin başta eğitim, konaklama ve diğer ihtiyaçları için burs desteği sağlıyor. Burs başvuruları değerlendirilirken adayların ve ailesinin ekonomik durumları belirleyici oluyor. Burs verilmeyen öğrencilere ise geri ödemeli kredi desteği sağlanıyor. Burs başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden belirlenen takvim doğrultusunda T.C. kimlik numarası ve şifreyle gerçekleştirilir. Yurt dışında eğitim alan öğrenciler, ikinci öğretim öğrencileri burs müracaatında bulunabilir. Başarı kriterlerini sağlamayan adayların bursları krediye dönüşebilir. KYK burs başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple adayların herhangi bir kuruma giderek bizzat müracaat etmesine gerek bulunmuyor. Peki 2023-2024 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, başvuru işlemlerine ilişkin detaylar…
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2023-2024?

KYK yurt başvuruları üniversiteler açılmadan önce tamamlandığından burs başvurularına göre daha erken alınıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz 2023-2024 eğitim öğretim yılı KYK burs başvuru takvimini duyurmadı.

Geçtiğimiz yıl burs başvuru işlemleri, üniversiteler açıldıktan sonra 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılda başvuru işlemlerinin GSB tarafından Kasım ayının ikinci haftası başlaması bekleniyor.

Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

 

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURULARI AYRI AYRI MI?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere sağlanan kredinin herhangi bir başvuru ekranı bulunmuyor. Öğrenciler sadece kredi başvurusunda bulunamazlar. KYK burs başvurusunda bulunurken öğrenciler aynı anda kredi için de müracaat etmiş olur. Yapılan değerlendirme sonucunda burs hakkı elde edemeyen adaylara geri ödemeli kredi verilir. Öğrenci kredisi ödemeleri mezun olunan tarihten 2 yıl sonra başlar.

KYK BURS BAŞVURUSU YAPACAK ADAYLAR DİKKAT

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından bazı öğrencilere burslarda öncelik sağlanır. Şehit çocukları ve varsa bekar kardeşi, Gazi çocukları (bekar ise kendisi), Sağlık kuruluşu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilenler, anne ve babası vefat etmiş olanlar lise ve dengi eğitimlerini yetiştirme yurtlarında tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar ve amatör milli sporcu olan öğrencilere öncelik sağlanır.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Twente Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz S Sport Plus izle | Twente FB maçı canlı izle! Gündem Twente Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz S Sport Plus izle | Twente FB maçı canlı izle!
Milan'da Krunic kararı! Türkiye Transferler Milan'da Krunic kararı!
Wolfsburg, Amin Sarr'ı kadrosuna kattı Dünya Transferler Wolfsburg, Amin Sarr'ı kadrosuna kattı
İBB burs başvurusu ne zaman? 2023-2024 İBB burs ne kadar? Gündem İBB burs başvurusu ne zaman? 2023-2024 İBB burs ne kadar?
Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya! Türkiye Transferler Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya!
Beşiktaş'ta Coutinho sesleri Türkiye Transferler Beşiktaş'ta Coutinho sesleri
Burs veren kurumlar ve vakıflar 2023-2024 | Karşılıksız burs veren kurumlar Gündem Burs veren kurumlar ve vakıflar 2023-2024 | Karşılıksız burs veren kurumlar
Burs Başvurusu 2023: KYK burs başvuruları ne zaman? Gündem Burs Başvurusu 2023: KYK burs başvuruları ne zaman?
Konyaspor'dan transfer açıklaması Konyaspor Konyaspor'dan transfer açıklaması
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'dan dev teklife ret!
2
Fenerbahçe'de flaş Batshuayi gelişmesi!
3
Fenerbahçe'den Danilo hamlesi!
4
Galatasaray, Eyüp Aydın'la anlaştı
5
Berkan Kutlu, imza için İtalya'ya gitti
6
Twente - Fenerbahçe: Muhtemel 11
7
Galatasaray'da büyük transfer zirvesi

SON HABERLER

yukarı ok