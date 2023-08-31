Burs Başvurusu 2023: KYK burs başvuruları ne zaman?

Kredi ve Yurtlar Kurumu aracılığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı üniversite öğrencilerinin başta eğitim, konaklama ve diğer ihtiyaçları için burs desteği sağlıyor. Burs başvuruları değerlendirilirken adayların ve ailesinin ekonomik durumları belirleyici oluyor. Burs verilmeyen öğrencilere ise geri ödemeli kredi desteği sağlanıyor. Burs başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden belirlenen takvim doğrultusunda T.C. kimlik numarası ve şifreyle gerçekleştirilir. Yurt dışında eğitim alan öğrenciler, ikinci öğretim öğrencileri burs müracaatında bulunabilir. Başarı kriterlerini sağlamayan adayların bursları krediye dönüşebilir. KYK burs başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple adayların herhangi bir kuruma giderek bizzat müracaat etmesine gerek bulunmuyor. Peki 2023-2024 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, başvuru işlemlerine ilişkin detaylar…KYK yurt başvuruları üniversiteler açılmadan önce tamamlandığından burs başvurularına göre daha erken alınıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz 2023-2024 eğitim öğretim yılı KYK burs başvuru takvimini duyurmadı.Geçtiğimiz yıl burs başvuru işlemleri, üniversiteler açıldıktan sonra 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılda başvuru işlemlerinin GSB tarafından Kasım ayının ikinci haftası başlaması bekleniyor.Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere sağlanan kredinin herhangi bir başvuru ekranı bulunmuyor. Öğrenciler sadece kredi başvurusunda bulunamazlar. KYK burs başvurusunda bulunurken öğrenciler aynı anda kredi için de müracaat etmiş olur. Yapılan değerlendirme sonucunda burs hakkı elde edemeyen adaylara geri ödemeli kredi verilir. Öğrenci kredisi ödemeleri mezun olunan tarihten 2 yıl sonra başlar.Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından bazı öğrencilere burslarda öncelik sağlanır. Şehit çocukları ve varsa bekar kardeşi, Gazi çocukları (bekar ise kendisi), Sağlık kuruluşu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilenler, anne ve babası vefat etmiş olanlar lise ve dengi eğitimlerini yetiştirme yurtlarında tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar ve amatör milli sporcu olan öğrencilere öncelik sağlanır.