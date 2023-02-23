Bugünkü diziler! 23 Şubat TV'de bugün hangi diziler var?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

22 Şubat 2023 Çarşamba TV yayın akışı, televizyon izleyicileri tarafından günün ilk saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Televizyon kanalları Kahramanmaraş depreminin ardından yavaş yavaş rutin yayın akışlarına dönmeye başlasa da henüz ekranlarda tüm yayınların eskiye döndüğünü söylemek mümkün değil. Birçok yarışma ekranlarda yer almazken, bazı diziler de henüz tekrar bölümleri ile seyirci karşısına çıkıyor. İşte Kanal D, Show TV, TRT1, Fox TV, ATV, TV8, Star TV'nin bugünkü yayın akışı…Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 23 Şubat 2023 Perşembe TV yayın akışı…08:00 Kahvaltı Haberleri10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert13:00 ATV Gün Ortası14:00 Ateş Kuşları16:00 Esra Erol'da19:00 ATV Ana Haber20:00 Aldatmak09:00 Neler Oluyor Hayatta?11:30 Hayat Şarkısı13:30 O Kız16:15 Aşk ve Umut17:30 Hicran18:40 Kanal D Ana Haber20:00 Canım Oğlum07:00 Star- NTV Ortak Yayın09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde16:00 Söz17:30 Dünden Sonra Yarından Önce18:15 Star Haber20:00 Kuşatma07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün12:45 Taçsız Prenses15:00 Dokuz Oğuz17:00 Yalnız Kalpler18:15 18.Saat19:00 Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber20:00 Dokuz Oğuz10:30 Alişan İle Hayata Gülümse12:15 Yürek Çıkmazı13:55 Adını Sen Koy15:33 Aşkın Yolculuğunu Yunus Emre19:00 Ana Haber19:55 İddiaların Aksine20:00 Al Sancak09:00 Bu Sabah11:0 Bir Şansım Olsa12:00 Kızılcık Şerbeti15:00 Didem Arslan'la Vazgeçme18:45 Show Ana Haber20:00 Zor ''Bir'' Saat07:15 8'de Sağlık18:30 Doğduğun Ev Kaderindir10:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa12:00 Kırmızı Oda20:00 Survivor 2023