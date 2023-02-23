Bugünkü diziler! 23 Şubat TV'de bugün hangi diziler var?

22 Şubat 2023 Çarşamba TV yayın akışı, televizyon izleyicileri tarafından günün ilk saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Televizyon kanalları Kahramanmaraş depreminin ardından yavaş yavaş rutin yayın akışlarına dönmeye başlasa da henüz ekranlarda tüm yayınların eskiye döndüğünü söylemek mümkün değil. Birçok yarışma ekranlarda yer almazken, bazı diziler de henüz tekrar bölümleri ile seyirci karşısına çıkıyor. İşte Kanal D, Show TV, TRT1, Fox TV, ATV, TV8, Star TV'nin bugünkü yayın akışı…BUGÜNKÜ DİZLER! 23 ŞUBAT TV'DE BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 23 Şubat 2023 Perşembe TV yayın akışı…
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Ateş Kuşları
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:30 Hayat Şarkısı
13:30 O Kız
16:15 Aşk ve Umut
17:30 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Canım Oğlum Star TV yayın akışı
07:00 Star- NTV Ortak Yayın
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
17:30 Dünden Sonra Yarından Önce
18:15 Star Haber
20:00 Kuşatma Fox TV yayın akışı
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 Taçsız Prenses
15:00 Dokuz Oğuz
17:00 Yalnız Kalpler
18:15 18.Saat
19:00 Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber
20:00 Dokuz Oğuz TRT 1 yayın akışı
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
12:15 Yürek Çıkmazı
13:55 Adını Sen Koy
15:33 Aşkın Yolculuğunu Yunus Emre
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Al Sancak Show TV yayın akışı
09:00 Bu Sabah
11:0 Bir Şansım Olsa
12:00 Kızılcık Şerbeti
15:00 Didem Arslan'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Zor ''Bir'' Saat TV8 yayın akışı
07:15 8'de Sağlık
18:30 Doğduğun Ev Kaderindir
10:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
12:00 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2023
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