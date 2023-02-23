Haber Tarihi: 23 Şubat 2023 16:17 - Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2023 16:17

Bugünkü diziler! 23 Şubat TV'de bugün hangi diziler var?

Bugünkü diziler belli oldu. 23 Şubat TV'de bugün hangi diziler var sorusu diziseverler tarafından merak ediliyor. Deprem felaketinin ardından diziler ne zaman başlayacak sorusu oldukça merak ediliyordu. Televizyon kanalları da depremin ardından yayın akışlarında dizi ve yarışmaların yeni bölümlerine yer veriyor. Peki, TV'de bugün hangi diziler var? ? İşte kanalların yayın akışları...

Bugünkü diziler! 23 Şubat TV'de bugün hangi diziler var?
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22 Şubat 2023 Çarşamba TV yayın akışı, televizyon izleyicileri tarafından günün ilk saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Televizyon kanalları Kahramanmaraş depreminin ardından yavaş yavaş rutin yayın akışlarına dönmeye başlasa da henüz ekranlarda tüm yayınların eskiye döndüğünü söylemek mümkün değil. Birçok yarışma ekranlarda yer almazken, bazı diziler de henüz tekrar bölümleri ile seyirci karşısına çıkıyor. İşte Kanal D, Show TV, TRT1, Fox TV, ATV, TV8, Star TV'nin bugünkü yayın akışı…

BUGÜNKÜ DİZLER! 23 ŞUBAT TV'DE BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 23 Şubat 2023 Perşembe TV yayın akışı…
ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Ateş Kuşları

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak


Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:30 Hayat Şarkısı

13:30 O Kız

16:15 Aşk ve Umut

17:30 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Canım Oğlum

Star TV yayın akışı

07:00 Star- NTV Ortak Yayın

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

17:30 Dünden Sonra Yarından Önce

18:15 Star Haber

20:00 Kuşatma

Fox TV yayın akışı

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:45 Taçsız Prenses

15:00 Dokuz Oğuz

17:00 Yalnız Kalpler

18:15 18.Saat

19:00 Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber

20:00 Dokuz Oğuz

TRT 1 yayın akışı

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

12:15 Yürek Çıkmazı

13:55 Adını Sen Koy

15:33 Aşkın Yolculuğunu Yunus Emre

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Al Sancak

Show TV yayın akışı

09:00 Bu Sabah

11:0 Bir Şansım Olsa

12:00 Kızılcık Şerbeti

15:00 Didem Arslan'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Zor ''Bir'' Saat

TV8 yayın akışı

07:15 8'de Sağlık

18:30 Doğduğun Ev Kaderindir

10:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

12:00 Kırmızı Oda

20:00 Survivor 2023
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