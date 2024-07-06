Haber Tarihi: 06 Temmuz 2024 11:08 - Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2024 11:08

Bugün Türkiye maçı var mı? Hollanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında turnuvanın güçlü ekibi Hollanda ile kozlarını paylaşacak. EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda'yı yenerek adını yarı final turuna yazdırmak isteyen A Milli Takım, galibiyet için sahada olacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve Milli Takım'ın muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Hollanda-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Bugün Türkiye maçı var mı? Hollanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında Türkiye A Milli Futbol Takımımız, zorlu Hollanda karşısında galibiyet arayacak. Son 16 turunda Avusturya'yu 2-1 yenen Milli Takım, Hollanda'yı da eleyerek adım adım finale doğru yürümek istiyor. Peki, Hollanda-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HOLLANDA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında 6 Temmuz Cumartesi akşamı Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada son 8 takım arasına kalan Türkiye, Hollanda'yı da geçerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

Başkentte yer alan Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki maç, saat 22.00'de başlayacak.

Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, Hollanda maçında sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 şu şekilde;

"Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler."

MAÇI FRANSIZ HAKEM YÖNETECEK

Hollanda ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.

Turpin'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer olacak.

Karşılaşmada Fransız Jerome Brisard ise VAR görevini üstlenecek.

MİLLİ TAKIM'DA 2 EKSİK

A Milli Takım'da kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, bu akşamki maçta forma giyemeyecek.

UEFA tarafından 2 maç ceza alan Merih Demiral'de Hollanda karşısında sahada olmayacak.

Milli takımda cezası sona eren kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise sahadaki yerini alabilecek.

Hollanda'da ise cezalı oyuncu bulunmuyor.
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