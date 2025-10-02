Haber Tarihi: 02 Ekim 2025 11:54 -
Güncelleme Tarihi:
02 Ekim 2025 11:54
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 2 Ekim 2025
Bugün (2 Ekim) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 2 Ekim maç takvimi
2 Ekim Perşembe bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 2 Ekim Perşembe günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
2 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 2 Ekim maç takvimi 2 EKIM GÜNÜN MAÇLARI UEFA Avrupa Ligi19:45 Viktoria Plzen - Malmö FF (TRT Tabii Spor 4)19:45 Ludogorets Razgrad - Real Betis19:45 Bologna - Freiburg (TRT Tabii Spor 2)19:45 Brann - Utrecht (TRT Tabii Spor 3)19:45 Panathinaikos - Go Ahead Eagles19:45 FCSB - Young Boys (TRT Tabii Spor 5)19:45 Roma - Lille (TRT Tabii Spor)19:45 Celtic - Sporting Braga (TRT Tabii Spor 1)19:45 Fenerbahçe - Nice (TRT 1)22:00 Basel - Stuttgart (TRT Tabii Spor 5)22:00 Nottingham Forest - Midtjylland (TRT Tabii Spor 3)22:00 Maccabi Tel Aviv - Dinamo Zagreb22:00 Sturm Graz - Rangers (TRT Tabii Spor 6)22:00 Porto - Kızılyıldız (TRT Tabii Spor 1)22:00 Celta Vigo - PAOK (TRT Tabii Spor)22:00 Lyon - Salzburg (TRT Tabii Spor 2)22:00 Feyenoord - Aston Villa (TRT Tabii Spor)22:00 Genk - Ferencvaros (TRT Tabii Spor 4)UEFA Konferans Ligi19:45 Jagiellonia Bialystok - Hamrun Spartans19:45 Noah - Rijeka19:45 Zrinjski Mostar - Lincoln Red Imps19:45 Dynamo Kiev - Crystal Palace (TRT Tabii Spor 6)19:45 KuPS Kuopio - Drita19:45 Omonia Nicosia - Mainz 0519:45 Lausanne Sports - Breidablik19:45 Rayo Vallecano - KF Shkendija19:45 Lech Poznan - Rapid Wien22:00 AEK Larnaca - AZ Alkmaar22:00 Celje - AEK Atina22:00 Rakow Czestochowa - Universitatea Craiova22:00 Fiorentina - Sigma Olomouc22:00 Aberdeen - Shakhtar Donetsk22:00 Legia Varşova - Samsunspor (TRT 1)22:00 Sparta Prag - Shamrock Rovers22:00 Shelbourne - Hacken22:00 Slovan Bratislava - RC Strasbourg
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.