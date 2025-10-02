Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 2 Ekim 2025

UEFA Avrupa Ligi

19:45 Viktoria Plzen - Malmö FF (TRT Tabii Spor 4)

19:45 Ludogorets Razgrad - Real Betis

19:45 Bologna - Freiburg (TRT Tabii Spor 2)

19:45 Brann - Utrecht (TRT Tabii Spor 3)

19:45 Panathinaikos - Go Ahead Eagles

19:45 FCSB - Young Boys (TRT Tabii Spor 5)

19:45 Roma - Lille (TRT Tabii Spor)

19:45 Celtic - Sporting Braga (TRT Tabii Spor 1)

19:45 Fenerbahçe - Nice (TRT 1)

22:00 Basel - Stuttgart (TRT Tabii Spor 5)

22:00 Nottingham Forest - Midtjylland (TRT Tabii Spor 3)

22:00 Maccabi Tel Aviv - Dinamo Zagreb

22:00 Sturm Graz - Rangers (TRT Tabii Spor 6)

22:00 Porto - Kızılyıldız (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Celta Vigo - PAOK (TRT Tabii Spor)

22:00 Lyon - Salzburg (TRT Tabii Spor 2)

22:00 Feyenoord - Aston Villa (TRT Tabii Spor)

22:00 Genk - Ferencvaros (TRT Tabii Spor 4)

UEFA Konferans Ligi

19:45 Jagiellonia Bialystok - Hamrun Spartans

19:45 Noah - Rijeka

19:45 Zrinjski Mostar - Lincoln Red Imps

19:45 Dynamo Kiev - Crystal Palace (TRT Tabii Spor 6)

19:45 KuPS Kuopio - Drita

19:45 Omonia Nicosia - Mainz 05

19:45 Lausanne Sports - Breidablik

19:45 Rayo Vallecano - KF Shkendija

19:45 Lech Poznan - Rapid Wien

22:00 AEK Larnaca - AZ Alkmaar

22:00 Celje - AEK Atina

22:00 Rakow Czestochowa - Universitatea Craiova

22:00 Fiorentina - Sigma Olomouc

22:00 Aberdeen - Shakhtar Donetsk

22:00 Legia Varşova - Samsunspor (TRT 1)

22:00 Sparta Prag - Shamrock Rovers

22:00 Shelbourne - Hacken

22:00 Slovan Bratislava - RC Strasbourg

2 Ekim Perşembe bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 2 Ekim Perşembe günün maçları listesi...2 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 2 Ekim maç takvimi