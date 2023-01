Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? İşte 13 Ocak 2023 günün maç programı

Saat Program Kanal 00:00 Kuşak Farkı A Spor 03:30 Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks S Sport 03:30 New York Knicks - Indiana Pacers NBA TV 07:00 Sabah Sporu A Spor 07:00 İlk Baskı TRT Spor 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni TRT Spor 10:00 Medya Dünyası A Spor 10:00 Spor Bülteni TRT Spor 11:00 Spor Manşet TRT Spor 12:00 Spor Ajansı A Spor 12:30 Gün Ortası TRT Spor 14:00 Gün Ortası A Spor 14:00 Spor Stüdyosu TRT Spor 15:00 Spor Gündemi A Spor 16:00 Gündem Futbol TRT Spor 18:00 Ana Haber A Spor 18:00 Spor Merkezi TRT Spor 20:00 Lublin (K) - Elfic Fribourg (K) FIBA CL YouTube 20:00 Arka Gdynia (K) - Lyon Asvel (K) FIBA CL YouTube 20:00 ACS Sepsi-SIC (K) - Namur Capitale (K) FIBA CL YouTube 20:00 Sopron Basket (K) - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (K) EL Woman YouTub 20:00 Fiorentina - Sampdoria TRT Spor 20:45 Fenerbahçe Beko - Bayern München S Sport 21:00 Elitzur Ramla (K) - Maccabi Bnot Ashdod (K) FIBA CL YouTube 21:00 Elitzur Holon (K) - Panathinakos (K) FIBA CL YouTube 21:00 Crvena Zvezda - AS Monaco S Sport Plus 21:00 Transfer Raporu A Spor 21:30 Reyer Venezia (K) - Dinamo Sassari (K) FIBA CL YouTube 21:30 Beretta Famila Schio (K) - Spar Girona (K) EL Woman YouTub 22:00 Real Betis - Barcelona Tivibu Spor 1 22:00 Spor Akşamı TRT Spor 22:00 UFAB 49 (K) - Estudiantes (K) FIBA CL YouTube 22:00 Basket Lattes Montpellier (K) - Crvena Zvezda (K) FIBA CL YouTube 22:00 ALBA Berlin - Real Madrid S Sport Plus 22:30 SL Benfica (K) - Cadi La Seu (K) FIBA CL YouTube 22:30 Virtus Bologna - Olympiakos S Sport 2 23:00 Roma - Genoa TRT Spor 23:00 Fulham - Chelsea BeIN Sports 3 23:00 Son Sayfa A Spor 23:30 Kangoeroes Mechelen (K) - DVTK HUN-Therm (K) EL Woman YouTub

7'den 77'e futbolseverler, basketbolseverler ve diğer sporları tutku ile takip edenler her zamansorusunu merak etmiştir. Sporx'in yıllardır yüzbinlerce kişi tarafından takip edilen TV'de bugün sayfasından programa ulaşabileceğiniz gibi aşağıdaki günün maç programı ile desorusuna yanıt bulabilirsiniz.Süper Lig, Milli Takım, kulüplerin oynayacağı hazırlık maçları, basketbol karşılaşmaları ve aradığınızın her zaman bir fazlası sizin için sürekli olarak güncellenen bu programda yer alıyor vekonusunda sizin yapmanız gereken tek şey buprogramını takviminize kaydetmek. Programda eksik görürseniz bize bildirmeyi unutmayın.Günün maç programı, bugün hangi maçlar var, bugün maç var mı konusunda ise her gün araştırma yapmadan en kolay bir şekilde bu bilgilere ulaşabilmek için Sporx Mobil uygulaması'nı buradan (ücretsiz) hemen indirebilirsiniz.öğrenmek için ise aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:Sporx web ve mobil sitesinde sol menüden Süper Lig Fikstür kısmına ulaşın. Buradaki maç programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yönetilen ve Süper Lig ile ilgili en güncel bilgileri içeren resmi fikstürün yer aldığı bölümdür.Bu sekme, Süper Lig'in gelecek maçlarının tarih ve saatlerini gösterecektir. Fikstürü inceleyin. Fikstür, takımların karşı karşıya gelecekleri maçların tarihlerini ve saatlerini gösterir. Ayrıca, maçların hangi stadyumda oynanacağını da gösterir.Güncellemelere dikkat edin. Süper Lig fikstürü zaman zaman değişebilir, özellikle özel durumlar nedeniyle. Bu nedenle, fikstürü sık sık kontrol etmeyi ve güncellemelere dikkat etmeyi unutmayın.