Breidablik Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Breidablik Maccabi Tel Aviv canlı izle şifresiz Exxen Spor izle

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

UEFA Konferans Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Maccabi Tel Aviv, deplasmanda Breidablik ile karşı karşıya gelecek. Peki, Breidablik Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Breidablik Maccabi Tel Aviv maçı şifresiz canlı izleme detayları…Breidablik - Maccabi Tel Aviv maçı 30 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00'da başlayacak.18.30 Astana (Kazakistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)20.45 Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Lille (Fransa)20.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Slovan Bratislava (Slovakya)20.45 Gent (Belçika) - Zorya (Ukrayna)20.45 Ballkani (Kosova) - Viktoria Plzen (Çekya)20.45 Bodo/Glimt (Norveç) - Lugano (İsviçre)20.45 Beşiktaş - Club Brugge (Belçika)20.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Zrinjski (Bosna Hersek)20.45 HJK (Finlandiya) - Aberdeen (İskoçya)23.00 Breidablik (İzlanda) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)23.00 Aston Villa (İngiltere) - Legia Varşova (Polonya)23.00 Fiorentina (İtalya) - Genk (Belçika)23.00 Cukaricki (Sırbistan) - Ferencvaros (Macaristan)23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - PAOK (Yunanistan)23.00 Nordsjaelland (Danimarka) - Fenerbahçe23.00 Spartak Trnava (Slovakya) - Ludogorets (Bulgaristan)