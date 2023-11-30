Haber Tarihi: 30 Kasım 2023 14:43 - Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023 14:43

Breidablik Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Breidablik Maccabi Tel Aviv canlı izle şifresiz Exxen Spor izle

Breidablik Maccabi Tel Aviv maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle | Breidablik Maccabi Tel Aviv maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Maccabi Tel Aviv, UEFA Konferans Ligi beşinci hafta maçında deplasmanda Breidablik ile karşılaşacak. Şifresiz olarak Exxen Spor'da canlı izlenebilecek olan Breidablik Maccabi Tel Aviv maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Breidablik Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Breidablik Maccabi Tel Aviv maçı canlı izleme detayları

Breidablik Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Breidablik Maccabi Tel Aviv canlı izle şifresiz Exxen Spor izle
Abone Ol
UEFA Konferans Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Maccabi Tel Aviv, deplasmanda Breidablik ile karşı karşıya gelecek. Peki, Breidablik Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Breidablik Maccabi Tel Aviv maçı şifresiz canlı izleme detayları…
BREİDABLİK – MACCABİ TEL AVİV MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ



BREİDABLİK - MACCABİ TEL AVİV MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Breidablik - Maccabi Tel Aviv maçı 30 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00'da başlayacak.  

EXXEN SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:


18.30 Astana (Kazakistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

20.45 Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Lille (Fransa)

20.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Slovan Bratislava (Slovakya)

20.45 Gent (Belçika) - Zorya (Ukrayna)
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


20.45 Ballkani (Kosova) - Viktoria Plzen (Çekya)

20.45 Bodo/Glimt (Norveç) - Lugano (İsviçre)

20.45 Beşiktaş - Club Brugge (Belçika)

20.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Zrinjski (Bosna Hersek)

20.45 HJK (Finlandiya) - Aberdeen (İskoçya)

23.00 Breidablik (İzlanda) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

23.00 Aston Villa (İngiltere) - Legia Varşova (Polonya)

23.00 Fiorentina (İtalya) - Genk (Belçika)

23.00 Cukaricki (Sırbistan) - Ferencvaros (Macaristan)

23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - PAOK (Yunanistan)

23.00 Nordsjaelland (Danimarka) - Fenerbahçe

23.00 Spartak Trnava (Slovakya) - Ludogorets (Bulgaristan)

 
 
 

 
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Breidablik
Gündem

Diğer Haberler

Nordsjaelland Fenerbahçe hangi kanalda, TV8,5'da mı yayınlanacak? TV 8,5 yayın akışı Gündem Nordsjaelland Fenerbahçe hangi kanalda, TV8,5'da mı yayınlanacak? TV 8,5 yayın akışı
Everton'a yeniden puan silme cezası! Everton Everton'a yeniden puan silme cezası!
Nordsjaelland Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Nordsjaelland Fenerbahçe maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler Gündem Nordsjaelland Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Nordsjaelland Fenerbahçe maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler
Beşiktaş - Club Brugge maçı hangi kanalda, TV8,5'da mı yayınlanacak? TV 8,5 yayın akışı Gündem Beşiktaş - Club Brugge maçı hangi kanalda, TV8,5'da mı yayınlanacak? TV 8,5 yayın akışı
Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Beşiktaş Club Brugge maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler Gündem Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Beşiktaş Club Brugge maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler
Kylian Mbappe'nin Premier Lig'deki tercihi Arsenal! P. St Germain Kylian Mbappe'nin Premier Lig'deki tercihi Arsenal!
Spartak Trnava Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Spartak Trnava Ludogorets canlı izle şifresiz Exxen Spor izle Gündem Spartak Trnava Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Spartak Trnava Ludogorets canlı izle şifresiz Exxen Spor izle
Frankfurt PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Frankfurt PAOK canlı izle şifresiz Exxen Spor izle Gündem Frankfurt PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Frankfurt PAOK canlı izle şifresiz Exxen Spor izle
Cukaricki Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Cukaricki Ferencvaros canlı izle şifresiz Exxen Spor izle Gündem Cukaricki Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Cukaricki Ferencvaros canlı izle şifresiz Exxen Spor izle
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Bruno Fernandes: "Akıllı olmamız gerekiyor"
2
Erik ten Hag: "Ucuz hatalar, suç benim"
3
Nordsjaelland - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
4
Zaha: "Bunu daha önce yaşamadım"
5
Manchester United'dan 66 yıl sonra bir ilk!
6
Scott McTominay: ''Hayal kırıklığına uğradık''
7
Neestrup: "Galatasaray'a karşı her şeyi yapacağız."

SON HABERLER

yukarı ok