Breidablik Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Breidablik Maccabi Tel Aviv canlı izle şifresiz Exxen Spor izle

UEFA Konferans Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Maccabi Tel Aviv, deplasmanda Breidablik ile karşı karşıya gelecek. Peki, Breidablik Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Breidablik Maccabi Tel Aviv maçı şifresiz canlı izleme detayları…
BREİDABLİK – MACCABİ TEL AVİV MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ BREİDABLİK - MACCABİ TEL AVİV MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Breidablik - Maccabi Tel Aviv maçı 30 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00'da başlayacak. EXXEN SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
18.30 Astana (Kazakistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
20.45 Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Lille (Fransa)
20.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Slovan Bratislava (Slovakya)
20.45 Gent (Belçika) - Zorya (Ukrayna)
20.45 Ballkani (Kosova) - Viktoria Plzen (Çekya)
20.45 Bodo/Glimt (Norveç) - Lugano (İsviçre)
20.45 Beşiktaş - Club Brugge (Belçika)
20.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Zrinjski (Bosna Hersek)
20.45 HJK (Finlandiya) - Aberdeen (İskoçya)
23.00 Breidablik (İzlanda) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)
23.00 Aston Villa (İngiltere) - Legia Varşova (Polonya)
23.00 Fiorentina (İtalya) - Genk (Belçika)
23.00 Cukaricki (Sırbistan) - Ferencvaros (Macaristan)
23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - PAOK (Yunanistan)
23.00 Nordsjaelland (Danimarka) - Fenerbahçe
23.00 Spartak Trnava (Slovakya) - Ludogorets (Bulgaristan)
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