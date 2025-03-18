Phoenix Suns'ın tecrübeli guardı Bradley Beal, Los Angeles Lakers'a karşı oynadığı maçta yaşadığı hamstring sakatlığı nedeniyle en az bir hafta sahalardan uzak kalacak.



Beal, bu sezon 21. kez bir karşılaşmayı kaçıracak. 31 yaşındaki oyuncu, Kasım ayında baldır sakatlığı nedeniyle beş, Şubat ayında bilek burkulması sebebiyle dört maçta forma giyememişti. Suns, Beal'ın oynamadığı karşılaşmaların dokuzunda sadece bir galibiyet alabildi.



Beal bu sezon 48 maçta 17.3 sayı, 3.6 asist, 3.4 ribaund ve 1 top çalma ortalamaları yakaladı. Şut yüzdeleri ise %50.5 saha içi, %39.5 üçlük ve %81.3 serbest atıştan oluşuyor.



Suns, play-in hattındaki Dallas Mavericks'in 1.5 galibiyet gerisinde bulunuyor. Beal'ın yokluğu, takımın kritik bir dönemdeki performansını etkileyebilir.



