Borsada işlemler iptal edildi mi? Borsa İstanbul'da işlemler iptal oldu mu?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Türkiye asrın felaketiyle mücadele ederken borsa fırsatçıları tartışılıyor. İlk gün uygulanan açığa satış yasağı ve depo şartı salı günü ve dün uygulanmayınca Borsa İstanbul %16 değer kaybetti. Dünkü işlemler iptal edilirken uzmanlar depremden sonraki tüm işlemlerin iptal edilmesini istiyor.Borsa İstanbul'da 8 Şubat işlemleri iptal edildi, 5 iş günü boyunca da kapalı kalmasına karar verildi.Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Deprem felaketi sonrasında yaşanan volatilite artışı ve olağandışı fiyat hareketleri nedenleriyle Borsamız Piyasalarının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir şekilde işleyişini teminen, Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 39 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki Pay ve Pay Endeksi Türev Pazarlarının 8 Şubat 2023 tarihinde saat 11:00 itibarıyla 5 iş günü süreyle (14 Şubat 2023 akşamına kadar) kapatılmasına ve kapatılan pazarlarda sağlıklı fiyat oluşumuna imkan sağlamayan düşük işlem hacmi de dikkate alınarak 8 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin BİAŞ Yönetmeliğinin "Emirlerin ve İşlemlerin Borsa Tarafından İptali" başlıklı 33 üncü maddesinin 1-c bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."Borsa İstanbul'un büyük deprem felaketinin ardından üç gün açık kalması büyük tepki çekmişti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açık kaldığı üç günde toplamda yüzde 16,3 oranında düşmüş, BIST 100'ün toplam değer kaybında üç günde 660 milyar TL (35 milyar dolar) silinmişti.İlk iki gündeki değer kaybı ise yüzde 9,8 olmuştu.Bugün BIST 100 endeksinde düşüşün yüzde 5 ve yüzde 7 sınırını aşması sonrası sırasıyla saat 10.12.01 ve 10.42.31'de endekse bağlı devre kesici sistemi çalışmıştı. Endekse bağlı devre kesici sisteminin 2. kez çalışmasının ardından Borsa İstanbul AŞ tarafından yapılan duyuru ile işlemler tamamen durdurulmuştu.Depremin hemen ardından Sermaye Piyasası Kurulu, pazartesi günü borsada açığa satış işlemlerini yasaklamış, borsada yatırımcılara satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulanması kararı almıştı. Bu kararın etkisiyle pazartesi günü kayıpları yüzde 1,35 ile sınırlı kaldı. Bu uygulamanın yürürlükten kalkmasıyla endeks Salı günü yüzde 8,6 geriledi. Dün ise yüzde 7'lik bir düşüş yaşanınca tepkiler arttı. İki günlük kayba neden olunmasına yönelik eleştirilerin devam etmesi üzerine; SPK Borsa İstanbul'da, işlemlerin 5 iş günü kapatılmasına ve dünkü işlemlerin iptaline karar verdi. Dünkü işlemler iptal edilse de Salı günkü yüzde 8,6'lık kayba sebebiyet verilmesi büyük tepki topladı. Kamuoyu bu haftaki tüm işlemlerin iptal edilmesini istiyor.