Borlease Otomotiv halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? | Borlease Otomotiv halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?

SPK'nın 5 Ekim Perşembe akşamı yayımladığı bülten ile Borlease Otomotiv A.Ş. BORLS'nin halka arzına onay verildi.Toplamda 47.000.000 lotunu 25,29 TL fiyattan yatırımcılara sunacak olan Borlease Otomotiv'in halka arz sürecinde konsorsiyum liderliğini Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası A.Ş. yürütecek.Dağıtılacak 47 milyon Lota ek olarak 7.050.000 lot dağıtımda bulunulabileceği de izahnamede yer alan bilgiler arasında.T1-T2 Bakiyenin kullanılamayacağı halka arz sürecinin ardından Borsa İstanbul "Yıldız Pazar"da işlem görecek olan şirketin işlem kodu ise "BORLS" olarak belirlendi.Sermaye Artırımı : 28.200.000 LotOrtak Satışı : 18.800.000 Lot (Bor Holding A.Ş.)Ek Ortak Satışı : 7.050.000 Lot (Bor Holding A.Ş.)%70 Taşıt alımı, yeni yatırımların finansmanı.%30 İşletme sermayesi, mevcut kredi borçlarının geri ödenmesi.Satmama Taahhüdü1 Yıl, İhraççı.1 Yıl, Ortaklar.30 gün.%32,04. Ek satış dahil