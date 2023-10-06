Haber Tarihi: 06 Ekim 2023 15:48 - Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2023 15:48

Borlease Otomotiv halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? | Borlease Otomotiv halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?

Borlease Otomotiv halka arzı SPK tarafından onaylandı. Peki, Borlease Otomotiv halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, helal mi, hisse fiyatı ne kadar? | Borlease Otomotiv halka arz tarihi

Borlease Otomotiv halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? | Borlease Otomotiv halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?
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SPK'nın 5 Ekim Perşembe akşamı yayımladığı bülten ile Borlease Otomotiv A.Ş. BORLS'nin halka arzına onay verildi.
BORLEASE OTOMOTİV HALKA ARZ NE ZAMAN?
Toplamda 47.000.000 lotunu 25,29 TL fiyattan yatırımcılara sunacak olan Borlease Otomotiv'in halka arz sürecinde konsorsiyum liderliğini Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası A.Ş. yürütecek.

Dağıtılacak 47 milyon Lota ek olarak 7.050.000 lot dağıtımda bulunulabileceği de izahnamede yer alan bilgiler arasında.

T1-T2 Bakiyenin kullanılamayacağı halka arz sürecinin ardından Borsa İstanbul "Yıldız Pazar"da işlem görecek olan şirketin işlem kodu ise "BORLS" olarak belirlendi.

BORLS Halka Arz Detayları

Halka Arz Şekli

Sermaye Artırımı : 28.200.000 Lot

Ortak Satışı : 18.800.000 Lot (Bor Holding A.Ş.)

Ek Ortak Satışı : 7.050.000 Lot (Bor Holding A.Ş.)

Halka Arz Gelirinin Kullanım Yerleri

%70 Taşıt alımı, yeni yatırımların finansmanı.

%30 İşletme sermayesi, mevcut kredi borçlarının geri ödenmesi.

Satmama Taahhüdü

1 Yıl, İhraççı.

1 Yıl, Ortaklar.

Fiyat İstikrarı


30 gün.

Halka Açıklık Oranı

%32,04. Ek satış dahil

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