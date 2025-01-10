Bodrum FK, transferi açıkladı: Okita

Bodrum FK, Zurich forması giyen Jonathan Okita'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bodrum FK, transferi açıkladı: Okita
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10 Ocak 2025 15:11
Son güncelleme 10 Ocak 2025 15:26
Trendyol Süper Lig temsilcisi Sipay Bodrum FK, FC Zürich'te forma giyen sol kanat oyuncusu Jonathan Okita'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sol kanat oyuncusu Jonathan Okita ile 2,5 yıllığına anlaşmaya varıldı.

Demokratik Kongo milli takımında da forma giyen ve 1,81 boyunda olan Okita, FC Zürich ile 2022 yılından bu yana çıktığı 75 maçta 19 gol atarak 7 gole katkı sağladı.

Oyuncu, ligin 19. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak yeni takımının Riva'da gerçekleştirdiği kampa katıldı.

28 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Zurich formasıyla çıktığı 13 maçta 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.
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