24 Mayıs
Eyüpspor-Antalyaspor
16:00
24 Mayıs
Gaziantep FK-Kasımpaşa
19:00
24 Mayıs
Göztepe-Galatasaray
19:00
24 Mayıs
Real Madrid-Real Sociedad
17:15
24 Mayıs
Leganes-Real Valladolid
19:30
24 Mayıs
Espanyol-Las Palmas
19:30
24 Mayıs
Alaves-Osasuna
22:00
24 Mayıs
Getafe-Celta Vigo
22:00
24 Mayıs
Rayo Vallecano-Mallorca
22:00
24 Mayıs
Bologna-Genoa
19:00
24 Mayıs
AC Milan-Monza
21:45
24 Mayıs
Sporting Charleroi-OH Leuven
21:00
24 Mayıs
Westerlo-Standard Liege
21:00
24 Mayıs
FCV Dender EH-KV Mechelen
21:00
24 Mayıs
RB Salzburg-Rapid Wien
18:00
24 Mayıs
Austria Wien-BW Linz
18:00
24 Mayıs
Sturm Graz-Wolfsberger AC
18:00

Bodrum FK kader maçına çıkıyor

Bodrumspor kümede kalma adına kader maçına çıkıyor. Mutlak galibiyet parolasıyla hazırlıklarını sürdüren yeşil beyazlılar Kayserispor maçına odaklanmış durumda.

calendar 24 Mayıs 2025 13:37
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum FK kader maçına çıkıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Süper Lig'de 36 puanla 16'ncı sırada yer alan Bodrum Futbol Kulübü, kümede kalma yolunda yarın deplasmanda Kayserispor'la kader maçlarından birine çıkacak. Bitime 2 maç kala lige tutunmaya çalışan yeşil-beyazlılar sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Kadir Sağlam düdük çalacak. Bodrum FK'nın olası bir yenilgi ve beraberlik durumunda en önemli rakibi Alanyaspor'un Konyaspor deplasmanında alacağı sonuca göre son hafta öncesi küme düşme ihtimali bulunuyor.

Ligde son iki maça 36 puanla düşme potasında giren Bodrum FK puan kaybeder, 39 puanla bir basamak üzerinde yer alan Alanyaspor kazanırsa yeşil-beyazlılar Süper Lig'de küme düşen 4'üncü takım olacak. Bodrum yenilirse Alanya beraberlik halinde bile ligde kalmayı garantileyecek.

Bodrum Futbol Kulübü kazandığı takdirde ikili averajda üstün olduğu Alanyaspor'un Konya'da kayıp yaşamasını bekleyecek. İki takım da aynı sonuçları alırsa lige tutunma yarışı son haftaya taşınacak. Süper Lig'de Adana Demirspor, Hatayspor ve Sivasspor küme düşen takımlar olmuştu.

MORAIS GALİBİYETE İNANIYOR

Bodrum FK'nın Portekizli çalıştırıcısı Jose Morais kazanıp şanslarını sürdürmek istediklerini söyledi. Jose Morais, "Her maça olduğu gibi bu maça da o şekilde hazırlanıyoruz. Bizim için önemli ve kritik karşılaşma olacak. Bundan önceki haftalara baktığınız zaman belki pek fazla maç kazanamadık. Galatasaray ve Fenerbahçe maçını dışarıda tutarsak ve bir de Samsun maçı var ki orada neler olduğunu zaten biliyoruz. O maçta bir şekilde bizim kazanmamız engellendi. Onun dışındaki maçlarda puanlar almayı başardık ama artık bizim 3 puana ihtiyacımız var" dedi.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.