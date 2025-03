Bodrum Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bodrumspor ile Fenerbahçe Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri... BODRUMSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA



Bodrumspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe, bu akşam son haftaların flaş ekibi Bodrum FK'ya konuk olacak. Sarı-lacivertliler, rakiplerini yenip, yarın Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbiden lehlerine bir sonuç çıkmasını bekleyecek. Oyuncuların Bodrum FK maçından çok derbiye odaklanmasından çekinen teknik heyetten takıma uyarı geldi. Jose Mourinho talebeleriyle yaptığı görüşmede şu anda tek düşünmeleri gereken şeyin Bodrum FK karşılaşması olduğunu dile getirdi. Deneyimli hoca, eski yardımcısı Jose Morais'in çalıştırdığı rakiplerinin son 6 haftada kalesinde gol görmeden 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldığını hatırlatarak çok zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını söyledi. Portekizli çalıştırıcı, "Biz Bodrum'u yenemedikten sonra diğer maçlardan çıkacak sonucun hiçbir önemi yok. Sizden sadece bu karşılaşmaya odaklanmanızı istiyorum" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sipay Bodrum FK'yle deplasmanda karşılaşacak. Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay yapacak.oturacak. (Godinho, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Midtjylland ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçı yönetmişti.)Fenerbahçe taraftarı, cezası sebebiyle Bodrum deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Ligde son maçında taraftarı önünde Reeder Samsunspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü. 26 lig maçında 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 62 puanla ikinci sırada bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.Kerem Yusuf Ersunar, Celustka, Ajeti, Ali Aytemir, Cenk Şen, Musah Muhammed, Erkan Değişmez, Ege Bilsel, Fredy, Okita, PuşcaşLivakovic, Mert Müldür, Skriniar, Djiku, Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, Szymanski, Kostic, Tadic, Talisca, Dzeko.Fenerbahçe'de Sipay Bodrum FK maçı öncesinde 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde 3'er sarı kart gören Filip Kostic, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş, bu maçta oynanacak mücadelede kart görmeleri halinde, bir sonraki lig maçında Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.Süper Lig'de Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı. Fenerbahçe'de milli takımda sakatlanan Edin Dzeko, kamp kadrosuna dahil edildi. Teknik direktör Jose Mourinho ile sorun yaşamasının ardından Samsunspor maçı kadrosunda yer almayan Allan Saint-Maximin de kafileye dahil edildi. Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos, maç kadrosunda yer almıyor.İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Milan Skriniar, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, Cenk Tosun.Bosna Hersek'in Romanya ile oynadığı müsabakada burnu kırılan Edin Dzeko, bu maçta karbon maskeyle sahada olacak. Yurt dışına transferi iptal olan Cenk Tosun'un da bu maçla birlikte kadroya dönmesi bekleniyor.Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Sipay Bodrum FK mücadelesiyle sarı-lacivertli forma altındaki 100. resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor. Geçen sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Tadic, Süper Lig, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 99 resmi maçta forma giyerken, bu maçta dalya demesi halinde Fenerbahçe tarihinde ikinci sezonunda bunu başaran ilk futbolcu olacak.Futbolseverlerin gözünün çevrildiği mücadelede Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü çalıştırıcısı Jose Mourinho ile yıllarca yardımcılığını yapan Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais de ilk kez rakip olacak. Avrupa'nın dev kulüpleri Porto, Real Madrid, Inter ve Chelsea'de birlikte görev yapıp Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile UEFA Kupası dahil kupa koleksiyonu yapan Portekizli ikili, Bodrum'da birbirlerine karşı puan savaşı verecek. Bodrum FK, şubat ayında göreve gelen Morais yönetiminde ligde oynadığı 6 maçta hiç gol yemeyip 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak 30 puanla düşme hattından çıktı. Fenerbahçe ise 7 Aralık'taki Beşiktaş randevusundan beri 12 maçtır yenilmeyerek bu periyotta 10 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sarı-lacivertli ekip Mourinho yönetiminde maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde 62 puanla ikinci sırada bulunuyor.