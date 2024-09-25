Haber Tarihi: 25 Eylül 2024 14:21 - Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2024 14:21

Bodo Glimt-Porto Maçı Canlı İzle Şifresiz | Bodo Glimt-Porto maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bodo Glimt-Porto UEFA Avrupa Ligi maçı canlı izle | Bodo Glimt - Porto maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. UEFA Avrupa Ligi ilk hafta mücadelesinde Porto, Bodo Glimt ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Peki, Bodo Glimt-Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, nereden canlı izlenir?

Bodo Glimt-Porto Maçı Canlı İzle Şifresiz | Bodo Glimt-Porto maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde Porto, Bodo Glimt deplasmanında galibiyet için sahaya çıkıyor. Zorlu maçın kanalı ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.

BODO/GLİMT - PORTO MAÇI CANLI İZLE




BODO/GLİMT - PORTO MAÇI NE ZAMAN?

Aspmyra Stadyumu'nda oynanacak Bodo/Glimt - Porto mücadelesi 25 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak.

Kritik mücadelede Orel Gringeeld düdük çalarken yardımcılıklarını ise Roy Hassan ve İdan Yarkoni üstlenecek.

Bodo/Glimt - Porto mücadelesi tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BODO/GLİMT'İN AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ

Porto, Union SG, Braga, Karabağ, Manchester United, Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv, Nice

PORTO'NUN AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ

Bodo-Glimt, Manchester United, Hoffenheim, Lazio, Anderlecht, Midtjylland, Olympiakos, Maccabi Tel Aviv

İLK 8 TAKIM SON 16 TURUNA DOĞRUDAN KALACAK

Format değişikliğine gidilen organizasyonda 36 takım mücadele edecek ve 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

Tabii TV ücretli mi?

Bu akşam yayınlanan bazı Şampiyonlar Ligi maçlarını TRT 1 canlı yayınını internet üzerinden TRT'nin ücretsiz dijital platformu TABİİ'den de naklen takip edebilirsiniz.

Tabii internetten izlenir mi?

Tabii, internet üzerinden erişilebilen bir dijital platformdur. Kullanıcılar, TRT Tabii'nin resmi web sitesinden veya mobil uygulaması aracılığıyla kayıt olabilirler.

Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:



25 Eylül Çarşamba

19.45 Bodo Glimt (Norveç) - Porto (Portekiz)

19.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Elfsborg (İsveç)

22.00 Galatasaray - PAOK (Yunanistan)

22.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Slavia Prag (Çekya)

22.00 Midtjylland (Danimarka) - Hoffenheim (Almanya)

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Lazio (İtalya)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Twente (Hollanda)

22.00 Anderlecht (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan)

22.00 Nice (Fransa) - Real Sociedad (İspanya)

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