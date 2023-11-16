Bihter filmi ne zaman yayınlanacak? Bihter filmi nerede, hangi platformda yayınlanacak?

Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından ekranlara uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinin hikayesini dijital platforma taşıyan "Bihter" filminin galası dün gerçekleştirildi. Geceye ise Bihter filminin başrolü Farah Zeynep Abdullah'ın tarzı damga vurdu. 13 yıl önce final yapmasına rağman tekrar bölümleriyle de çok konuşulan fenomen dizi Aşk- Memnu son olarak dijital platform için film oldu. 1900'lü yıllarda geçen dönem filmi olan "Bihter"in dün akşam gerçekleşen galası büyük ilgi gördü. Bihter filmi oyuncuları şıklık yarışı yaparken başrol Farah Zeynep Abdullah ilginç seçimi ile topa tutuldu. Fiyatı ile de dudak uçuklatan kıyafete sosyal medyadan eleştiri yağdı. İşte Bihter filminin galasından kareler ve yeni Bihter Farah Zeynep Abdullah'ın hiç beğenilmeyen gala tarzı...Aşk-ı Memnu dizisi, Bihter adıyla filme dönüşecek ve filmi Amazon Prime platformu üzerinde izleyicisi ile buluşacak. Bihter filmi 16 Kasım 2023 tarihinde Amazon Prime platformu üzerinde izlenebilecek. Filmin yayın saati ise henüz bilinmemekte. Filmin 16 Kasım 2023 tarihinde gün içerisinde erişime açılması öngörülüyor.Farah Zeynep Abdullah (Bihter)Boran Kuzum (Behlül)Helin Kandemir (Nihal)Hande Ataizi (Firdevs)Nezaket Erden (Peyker)Lorin Merhart (Beşir)Osman Sonant (Adnan)Ebru Özkan (Matmazel)Tilbe SaranMert İnceMertcan TekinHalid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan 'Aşk-ı Memnu' dizisi, Kanal D'de 2008-2010 arasında izlenme rekorları kırmıştı. 13 yıl önce final yapmasına rağman tekrar bölümleriyle de çok konuşulan fenomen yapım, sinemaya uyarlandı.