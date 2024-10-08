BESYO tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024

Spor bilimleri bölümlerine yerleşmek isteyen adaylar için özel yetenek sınavı tercih dönemi sona ermek üzere. Adaylar, tercih işlemlerini bireysel olarak ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden tamamlayabiliyor. 2024 ÖZYES kapsamında yapılan yerleştirmeler, başvuru ve tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre gerçekleştirilecek.

ÖSYM'den gelen bilgilere göre, spor bilimleri programlarına yönelik ÖZYES tercihleri 7 Ekim saat 23:59'a kadar devam edecek.

2024 ÖZYES tercih sonuçlarının, tercih sürecinin tamamlanmasını takiben en geç iki hafta içinde açıklanması planlanıyor.

Yerleştirme sonucunda bir programa kayıt hakkı kazanıp da kayıt yaptırmayan adaylar, 2024 ÖZYES ek yerleştirme döneminde tekrar tercih yapma şansına sahip olacaklar. Ancak kayıt işlemini gerçekleştiren adaylar ek yerleştirme başvurusunda bulunamayacak. Boş kalan kontenjanlar için ÖSYM tarafından ek yerleştirme süreci yürütülecek.