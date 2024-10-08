Haber Tarihi: 08 Ekim 2024 13:30 - Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2024 13:30

BESYO tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024

Üniversitelerin spor bilimleri programları için özel yetenek sınavı tercihleri sona eriyor. Peki, BESYO tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

BESYO tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024
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Spor bilimleri bölümlerine yerleşmek isteyen adaylar için özel yetenek sınavı tercih dönemi sona ermek üzere. Adaylar, tercih işlemlerini bireysel olarak ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden tamamlayabiliyor. 2024 ÖZYES kapsamında yapılan yerleştirmeler, başvuru ve tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre gerçekleştirilecek.

ÖZYES Tercih Aşamaları

ÖSYM'den gelen bilgilere göre, spor bilimleri programlarına yönelik ÖZYES tercihleri 7 Ekim saat 23:59'a kadar devam edecek.

BESYO Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2024 ÖZYES tercih sonuçlarının, tercih sürecinin tamamlanmasını takiben en geç iki hafta içinde açıklanması planlanıyor.

Kayıt Yaptırmayanlar İçin Ek Yerleştirme İmkanı

Yerleştirme sonucunda bir programa kayıt hakkı kazanıp da kayıt yaptırmayan adaylar, 2024 ÖZYES ek yerleştirme döneminde tekrar tercih yapma şansına sahip olacaklar. Ancak kayıt işlemini gerçekleştiren adaylar ek yerleştirme başvurusunda bulunamayacak. Boş kalan kontenjanlar için ÖSYM tarafından ek yerleştirme süreci yürütülecek.
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