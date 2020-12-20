Beşiktaş'a sahasında yan bakılmıyor

Beşiktaş, zirve mücadelesi yaptığı Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mağlup olduğu 13. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yendi.



Süper Lig'deki 7. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 22'ye çıkararak zirve yarışını sürdürdü.



- İç sahada üst üste 4. galibiyet



Beşiktaş, evinde üst üste 4. galibiyetini aldı.



Ligde ilk iki iç saha maçında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan ve Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, ardından konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medipol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0 ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da 4-0 yendi.



- BB Erzurumspor'u 3 maç sonra yendi



Siyah-beyazlı takım, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3 maç sonra yendi.



Ligde 2018-2019 sezonundaki ilk maçta rakibini deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş, evindeki karşılaşmadan ise 1-1 beraberlikle ayrıldı.



Beşiktaş, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleştiği rakibine iki karşılaşmada da 3-2 yenilmişti.



