Beşiktaş'a sahasında yan bakılmıyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasındaki galibiyetle iç saha serisini 4 maça çıkardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a sahasında yan bakılmıyor
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20 Aralık 2020 21:57
Beşiktaş, zirve mücadelesi yaptığı Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mağlup olduğu 13. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yendi.

Süper Lig'deki 7. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 22'ye çıkararak zirve yarışını sürdürdü.

- İç sahada üst üste 4. galibiyet

Beşiktaş, evinde üst üste 4. galibiyetini aldı.

Ligde ilk iki iç saha maçında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan ve Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, ardından konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medipol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0 ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da 4-0 yendi.

- BB Erzurumspor'u 3 maç sonra yendi

Siyah-beyazlı takım, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3 maç sonra yendi.

Ligde 2018-2019 sezonundaki ilk maçta rakibini deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş, evindeki karşılaşmadan ise 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleştiği rakibine iki karşılaşmada da 3-2 yenilmişti.



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