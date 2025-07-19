Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Mustafa Hekimoğlu!

Beşiktaş, Avusturya kampında Wolfsberger ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun durumu hakkında açıklama yaptı.



İşte Beşiktaş'ın açıklaması;



"Futbol A Takımımızın Avusturya'da gerçekleştirdiği yeni sezona hazırlık kampında Wolfsberger AC ile oynadığı müsabakanın 46. dakikasında sol uyluk üst adalesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Mustafa Erhan'ın 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

ifadelerine yer verildi.