Beşiktaş'ın sağ bek rotasyonunda değişim yaşanacak. Daha önce Başakşehir'e gidişine onay verilmeyen Onur Bulut'a bu kez vize çıktı. Onur'un yerine arayışta olan siyah-beyazlılar, bir süredir ilgilendileri Zeki Çelik'te maliyet engeli ile karşılaştı.
İngiltere Premier Lig temsilcisi Fulham'ın da takip ettiği 28 yaşındaki futbolcu için Roma kulübü 6 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. İtalyan ekibinin söz konusu rakamda indirime gitmeme ihtimalini göz önününde bulunduran Beşiktaş, Zeki'nin alternatifini Türkiye'de buldu.
BEŞİKTAŞ'A KARŞI DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Çaykur Rizespor'da gösterdiği performans ile A Milli Takım'a kadar yükselen Taha Şahin'i listesine dahil etti. 24 yaşındaki sağ bek geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a misafir oldukları karşılaşmada teknik heyetin de dikkatini çekti. Genç oyuncu, Rizespor'un, Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta 1 asist kaydetmişti.
BU SEZON NE YAPTI?
Siyah-beyazlıların, Taha için Karadeniz ekibiyle kısa sürede içerisinde temaslara başlaması bekleniyor. Bu sezon 37 maçta forma giyen ve 9 asistlik performans ile ofansif açıdan da dikkat çeken sağ bekin kulübüyle 2027'ye kadar kontratı bulunuyor.
İngiltere Premier Lig temsilcisi Fulham'ın da takip ettiği 28 yaşındaki futbolcu için Roma kulübü 6 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. İtalyan ekibinin söz konusu rakamda indirime gitmeme ihtimalini göz önününde bulunduran Beşiktaş, Zeki'nin alternatifini Türkiye'de buldu.
BEŞİKTAŞ'A KARŞI DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Çaykur Rizespor'da gösterdiği performans ile A Milli Takım'a kadar yükselen Taha Şahin'i listesine dahil etti. 24 yaşındaki sağ bek geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a misafir oldukları karşılaşmada teknik heyetin de dikkatini çekti. Genç oyuncu, Rizespor'un, Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta 1 asist kaydetmişti.
BU SEZON NE YAPTI?
Siyah-beyazlıların, Taha için Karadeniz ekibiyle kısa sürede içerisinde temaslara başlaması bekleniyor. Bu sezon 37 maçta forma giyen ve 9 asistlik performans ile ofansif açıdan da dikkat çeken sağ bekin kulübüyle 2027'ye kadar kontratı bulunuyor.