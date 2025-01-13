Beşiktaş'ta sürpriz Serdar Topraktepe kararı

Yabancı teknik adam arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı'nın Serdar Topraktepe ile yola devam kararı alabileceği bildirildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; X.com
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Beşiktaş'ta sürpriz Serdar Topraktepe kararı
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13 Ocak 2025 10:33

Siyah-beyazlı yönetim bir yandan yabancı teknik direktör arayışlarını sürdürürken, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe son iki maçı kazanarak elini bir hayli güçlendirdi.

TOPRAKTEPE İLE DEVAM KARARI ALINABİLİR

Başkan Serdal Adalı'nın her fırsatta övgüyle bahsettiği Topraktepe ile yola devam edilmesi fikrine de sıcak baktığı ifade edildi. Mali disiplin içinde hareket etmek isteyen Adalı'nın listesindeki teknik direktör adaylarıyla anlaşma zemini bulamaması halinde Serdar Topraktepe ile devam kararı alabileceği bildirildi.

ZİRAAT KUPASINI KAZANMIŞTI

Beşiktaş geçen sezon Fernando Santos'un yerine geçici olarak göreve getirilen Serdar Topraktepe ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmıştı. Deneyimli teknik adam kupa maçlarında oynattığı futbolla alkış toplarken, Semih Kılıçsoy'u da vitrine çıkarmıştı.



 
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