Beşiktaş'ta rota revize edildi!

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer dönemiyle birlikte hedefler ve rota yeniden belirlendi.
Athletic Bilbao'dan sonra Twente engelini de aşarak, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'i ilk üçte bitirmeye çalışacak. Siyah-beyazlı takımın en büyük hedefi ise Ziraat Türkiye Kupası olacak.
Beşiktaş, geçen yıl başardığı gibi kupayı müzesine taşıyarak Avrupa biletini cebine koymaya çalışacak. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer bu hedeflere ulaşmak için ekibiyle birlikte yoğun mesai harcayacak.
Athletic Bilbao'dan sonra Twente engelini de aşarak, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'i ilk üçte bitirmeye çalışacak. Siyah-beyazlı takımın en büyük hedefi ise Ziraat Türkiye Kupası olacak.
Beşiktaş, geçen yıl başardığı gibi kupayı müzesine taşıyarak Avrupa biletini cebine koymaya çalışacak. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer bu hedeflere ulaşmak için ekibiyle birlikte yoğun mesai harcayacak.