Beşiktaş'ta rota revize edildi!

Avrupa'da yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş, Süper Lig'de ilk 3'ü, kupada ise mutlu sonu hedefliyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta rota revize edildi!
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24 Ocak 2025 08:29
Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer dönemiyle birlikte hedefler ve rota yeniden belirlendi.

Athletic Bilbao'dan sonra Twente engelini de aşarak, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'i ilk üçte bitirmeye çalışacak. Siyah-beyazlı takımın en büyük hedefi ise Ziraat Türkiye Kupası olacak.

Beşiktaş, geçen yıl başardığı gibi kupayı müzesine taşıyarak Avrupa biletini cebine koymaya çalışacak. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer bu hedeflere ulaşmak için ekibiyle birlikte yoğun mesai harcayacak.

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