Beşiktaş'ta rota Pedersen'e çevrildi

Siyah-Beyazlı ekibin hocası Ole Gunnar Solskjaer, Norveç Milli Takımı'nın as kadrosunda yer alan ve şu anda İtalya Serie A ekiplerinden Torino'nun formasını giyen Marcus Pedersen'i istediğini bildirdi.



24 yaşındaki genç oyuncunun doğal pozisyonu sağ açık olsa da her iki kanatta da etkili performans sergileyebilme yeteneği, Pedersen'in listenin üst sıralarına yazılmasını sağladı. Pedersen'in, hücumdaki çeşitliliği nedeniyle takımın ileri hattına hareket getirmesi bekleniyor. Kulüpler arasında oyuncu için resmi temasların başlatılması bekleniyor.



ŞARTLAR İLETİLECEK



Genç yeteneğin takım içindeki rolü, hücuma yaptığı katkıların yanı sıra saha içi vizyonu ve oyunu okuma becerisiyle de ön plana çıkması bekleniyor. Torino ile kontratı 2027'de bitecek olan yıldız oyuncuya da şartlar iletilecek.



