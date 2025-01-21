Beşiktaş'ta Raul Jimenez sürprizi

Beşiktaş, Fulham forması giyen Meksikalı oyuncu Raul Jimenez'i radarına aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta Raul Jimenez sürprizi
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21 Ocak 2025 08:22

Ligde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, transferde çalışmalarını tüm hızıyla yürütüyor.

Siyah Beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham forması giyen 33 yaşındaki santrfor Raul Jimenez'i transfer listesine aldı.

Son yıllarda hem Premier Lig'de hem de Meksika milli takımındaki performansıyla dünya futbolunun golcülerinden biri olan Meksikalı yıldız, formunu tekrar kazanmak ve yeni bir meydan okumak için Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor.

PERFORMANSI

Fulham'da bu sezon toplamda 24 maçta süre bulan Jimenez 10 gol attı ve 2 asist yaptı. 

 
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