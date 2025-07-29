Beşiktaş'ta Rashica, kritik virajda!

Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup olduğu hazırlık maçında taraftarın protestosuna maruz kalan Milot Rashica'nın, yaşananlar sonrası geleceğiyle ilgili düşünmeye başladığı öğrenildi.



Siyah-beyazlılarla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kosovalı futbolcu, cazip bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.



29 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'a iki yıl önce 5 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Norwich City'den transfer edilmişti.

Yaşanan protestolar nedeniyle moralinin bozuk olduğu belirtilen Rashica'nın, kariyerine yurt dışında devam etmeyi düşünüyor. Deneyimli oyuncu, daha önce Bundesliga temsilcisi Borussia Mönchengladbach'ın da radarına girmişti.Beşiktaş formasıyla toplam 83 resmi karşılaşmaya çıkan Rashica, bu maçlarda 10 gol atıp 19 asistlik katkı sağladı.