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Beşiktaş'ta hedef Japon orta saha

Orta saha rotasyonunu geliştirmek isteyen Beşiktaş, Sporting Lizbon oyuncusu Hidemasa Morita'yı takibe aldı.

calendar 08 Temmuz 2025 11:08 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2025 11:09
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta hedef Japon orta saha
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Beşiktaş'ta yeni sezonun planlamaları devam ediyor.

Savunmada David Jurasek'i, hücumda da Tammy Abraham'ı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, orta sahasını da güçlendirmeye hazırlanıyor.

Bu hedef doğrultusunda Beşiktaş, gözünü Sporting Lizbon'un Japon oyuncusu Hidemasa Morita'ya çevirdi.


A Bola'nın haberine göre Beşiktaş ve Morita arasındaki temaslar haziran ayına dayanıyor.

İKNA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Japon futbolcu Beşiktaş'a sıcak bakmıyor ancak Serdal Adalı yönetimi Morita'yı ikna etmek için yoğun uğraşlarını sürdürüyor.

Hidemasa Morita, Sporting Lizbon ile olan sözleşmesinin son yılına girdi ve Portekiz kulübü, oyuncunun ayrılığı için kapıyı 8 milyon euro'dan açıyor.

Morita'nın hedefinin Premier Lig olduğu, ancak teklif gelmezse de kulüpte kalmaya sıcak baktığı belirtildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Hidemasa Morita, geçtiğimiz sezonda kulübü Sporting Lizbon ile 35 maça çıktı ve takımına 2 gol 3 asistlik katkıda bulundu.

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