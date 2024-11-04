Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, nerede?

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv karşılaşmasının tarihi ve saati kesinleşmiş durumda, ancak maçın nerede oynanacağına dair detaylar henüz belirlenmiş değil. İstanbul'da oynanması planlanan karşılaşmanın tarafsız bir ülkede yapılmasına karar verildi. Beşiktaş Kulübü, provokatif olayların yaşanma ihtimali nedeniyle güvenlik yetkililerinin aldığı bu kararı taraftarlarına duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, müsabakanın Tüpraş Stadyumu'nda oynanması için UEFA ile gerekli yazışmaları gerçekleştirdiğini ve izinlerin alındığını belirtti. Fakat nihai karar, karşılaşmanın tarafsız bir ülkede yapılması yönünde alındı. Maçın oynanacağı ülkeye dair görüşmeler UEFA ve kulüp arasında sürdürülüyor. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "121 yıllık tarihinde hiçbir sportif mücadeleden kaçmayan Beşiktaş camiası olarak, nerede olursa olsun müsabakamızı aynı bilinçle oynayacağız. Taraftarlarımızın bu süreçte sağduyulu davranacağından eminiz." ifadelerine yer verildi. Maçın oynanacağı ülke hakkında nihai karar en kısa sürede kamuoyuna duyurulacak.

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?



Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv ile UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Kasım Perşembe günü karşılaşacak. Maçın başlama saati ise 20:45 olarak planlandı. Karşılaşmanın TRT 1 ve TRT Tabii platformlarında canlı yayınlanması bekleniyor.