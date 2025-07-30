Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı

Beşiktaş, Polonya'da oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçına hazırlanıyor.
İlk karşılaşmada Tüpraş Stadyumu'nda 4-2'lik skor ile mağlup olan Beşiktaş, Shaktar Donetsk karşılaşmasının kamp kadrosunu duyurdu.
İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu:
Kale: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin
Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Udokhai, Necip Uysal, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi
Orta Saha: Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva
Forvet: Tammy Abraham, Semih Kılıçsoy
İlk karşılaşmada Tüpraş Stadyumu'nda 4-2'lik skor ile mağlup olan Beşiktaş, Shaktar Donetsk karşılaşmasının kamp kadrosunu duyurdu.
İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu:
Kale: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin
Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Udokhai, Necip Uysal, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi
Orta Saha: Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva
Forvet: Tammy Abraham, Semih Kılıçsoy