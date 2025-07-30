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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde Shaktar Donetsk ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

calendar 30 Temmuz 2025 13:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı
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Beşiktaş, Polonya'da oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçına hazırlanıyor.

İlk karşılaşmada Tüpraş Stadyumu'nda 4-2'lik skor ile mağlup olan Beşiktaş, Shaktar Donetsk karşılaşmasının kamp kadrosunu duyurdu.

İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu:

Kale: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin

Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Udokhai, Necip Uysal, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi

Orta Saha: Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva

Forvet: Tammy Abraham, Semih Kılıçsoy

 
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