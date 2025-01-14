Beşiktaş'ta kaptan Mert Günok, Rafa Silva, Ernest Muçi ve Al Musrati'nin yanı sıra son dönemde performansını yükselten bir futbolcu daha bulunuyor.
Bakhtiyor Zaynutdinov ilk 11'de şans bulduğu son üç maçta ortaya koyduğu başarılı performansla vitrine çıktı.
Kazak futbolcu; Çaykur Rizespor, Sivasspor (kupa) ve Bodrum FK maçlarında bulduğu şansları çok iyi kullandı.
2 MAÇ STOPERDE GÖREV ALDI
Sol bek oynadığı Çaykur Rize maçında olumlu puan toplayan Bakhtiyor, Sivasspor ve Bodrum FK karşılaşmalarında stoperde görev yaptı. Deneyimli futbolcu iki müsabakada da savunmada güven veren bir performans ortaya koydu.
Beşiktaş'ın jokeri: 'Bakhtiyor Zaynutdinov'
Beşiktaş'ın Kazak oyuncusu Bakhtiyor Zaynutdinov son dönemdeki başarılı performansıyla dikkatlari üzerine çekti.
14 Ocak 2025 08:20
Beşiktaş'ta kaptan Mert Günok, Rafa Silva, Ernest Muçi ve Al Musrati'nin yanı sıra son dönemde performansını yükselten bir futbolcu daha bulunuyor.
Beşiktaş
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