Beşiktaş'ın Cher Ndour planı

Beşiktaş, Paris Saint-Germain'in sıkışık durumundan faydalanarak Cher Ndour'un bonservisini ucuza almak istiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ın Cher Ndour planı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ocak 2025 13:48
Beşiktaş, yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'den kiraladığı Cher Ndour'un bonservisini alabilir.

Paris Saint-Germain'in yurt dışına kiralama limiti dolu olduğu için Fenerbahçe'ye gönderdiği Milan Skriniar transferi henüz açıklanmadı. PSG'nin kiradaki oyuncularından birini geri çağırması veya oyunculardan biri satması gerekiyor.

NDOUR'UN ADI GÜNDEME GELDİ

Bu doğrultuda Fransız ekibinden Beşiktaş'a kiralanan Cher Ndour'un adı da gündeme geldi. Ndour için İtalyan ekiplerinin de adı geçerken şu ana kadar 20 yaşındaki futbolcuyla ilgili bir transfer gelişmesi yaşanmadı.

Beşiktaş, Paris Saint-Germain'in bu sıkışık durumundan faydalanarak 20 yaşındaki futbolcunun bonservisini ucuza almak istiyor. Siyah-beyazlılar, genç futbolcunun bonservisini alarak geleceğe yönelik önemli bir hamle yapmayı planlıyor.

SOLSKJAER'İN SÖZLERİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Antalyaspor maçının ardından Cher Ndour'un durumuyla ilgili gelen soruya, "14 yabancımız var. Ligde 12 yabancı oyuncuyu kadroya alabiliyoruz. Cher Ndour'u da bu nedenle kadro dışı bırakmak zorunda kaldık. Kiralık bir oyuncu. İyi bir oyuncu ama durumunu bilmiyorum. Belki gider, belki kalır onunla ilgili net bir bilgim yok." yanıtını vermişti.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta bu sezon 22 maçta süre bulan Cher Ndour, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery