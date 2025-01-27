Beşiktaş'ın Cher Ndour planı

Beşiktaş, yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'den kiraladığı Cher Ndour'un bonservisini alabilir.
Paris Saint-Germain'in yurt dışına kiralama limiti dolu olduğu için Fenerbahçe'ye gönderdiği Milan Skriniar transferi henüz açıklanmadı. PSG'nin kiradaki oyuncularından birini geri çağırması veya oyunculardan biri satması gerekiyor.
NDOUR'UN ADI GÜNDEME GELDİ
Bu doğrultuda Fransız ekibinden Beşiktaş'a kiralanan Cher Ndour'un adı da gündeme geldi. Ndour için İtalyan ekiplerinin de adı geçerken şu ana kadar 20 yaşındaki futbolcuyla ilgili bir transfer gelişmesi yaşanmadı.
Beşiktaş, Paris Saint-Germain'in bu sıkışık durumundan faydalanarak 20 yaşındaki futbolcunun bonservisini ucuza almak istiyor. Siyah-beyazlılar, genç futbolcunun bonservisini alarak geleceğe yönelik önemli bir hamle yapmayı planlıyor.
SOLSKJAER'İN SÖZLERİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Antalyaspor maçının ardından Cher Ndour'un durumuyla ilgili gelen soruya, "14 yabancımız var. Ligde 12 yabancı oyuncuyu kadroya alabiliyoruz. Cher Ndour'u da bu nedenle kadro dışı bırakmak zorunda kaldık. Kiralık bir oyuncu. İyi bir oyuncu ama durumunu bilmiyorum. Belki gider, belki kalır onunla ilgili net bir bilgim yok." yanıtını vermişti.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş'ta bu sezon 22 maçta süre bulan Cher Ndour, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
Paris Saint-Germain'in yurt dışına kiralama limiti dolu olduğu için Fenerbahçe'ye gönderdiği Milan Skriniar transferi henüz açıklanmadı. PSG'nin kiradaki oyuncularından birini geri çağırması veya oyunculardan biri satması gerekiyor.
NDOUR'UN ADI GÜNDEME GELDİ
Bu doğrultuda Fransız ekibinden Beşiktaş'a kiralanan Cher Ndour'un adı da gündeme geldi. Ndour için İtalyan ekiplerinin de adı geçerken şu ana kadar 20 yaşındaki futbolcuyla ilgili bir transfer gelişmesi yaşanmadı.
Beşiktaş, Paris Saint-Germain'in bu sıkışık durumundan faydalanarak 20 yaşındaki futbolcunun bonservisini ucuza almak istiyor. Siyah-beyazlılar, genç futbolcunun bonservisini alarak geleceğe yönelik önemli bir hamle yapmayı planlıyor.
SOLSKJAER'İN SÖZLERİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Antalyaspor maçının ardından Cher Ndour'un durumuyla ilgili gelen soruya, "14 yabancımız var. Ligde 12 yabancı oyuncuyu kadroya alabiliyoruz. Cher Ndour'u da bu nedenle kadro dışı bırakmak zorunda kaldık. Kiralık bir oyuncu. İyi bir oyuncu ama durumunu bilmiyorum. Belki gider, belki kalır onunla ilgili net bir bilgim yok." yanıtını vermişti.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş'ta bu sezon 22 maçta süre bulan Cher Ndour, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.