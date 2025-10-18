Beşiktaş - Gençlerbirliği Maçı Canlı İzle (Şifresiz İzle)
Beşiktaş Gençlerbirliği maçı bedava bein sports linki | Beşiktaş Gençlerbirliği maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex veya Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 2'den canlı izlenebilecek olan Beşiktaş Gençlerbirliği maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş Gençlerbirliği maçı canlı yayın izleme detayları
Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği ile yaptığı son 10 lig maçında 6 kez sahadan galip ayrıldı. Ligde rakibini söz konusu müsabakalarda 6 kez yenen Beşiktaş, iki karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, 2 maçta ise rakibine mağlup oldu.
BEŞİKTAŞ EVİNDE 2 KEZ KAYBETTİ
Beşiktaş'ın Gençlerbirliği karşısındaki galibiyet üstünlüğü, ev sahibi olduğu müsabakalarda da ön plana çıktı. Siyah-beyazlı takım, sahasında yaptığı 47 lig maçının 31'ini kazanırken, sadece 2 kez yenildi. Taraflar, 14 karşılaşmada ise birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Gençlerbirliği, Beşiktaş deplasmanındaki ilk galibiyetini 2000-2001 sezonunda 3-0'lık skorla aldı. Ankara temsilcisi, 2020-2021 sezonunda ise rakibini İstanbul'da 1-0 yenerek ikinci kez sahadan galip ayrıldı. Beşiktaş, iç sahada 84 gol attı, rakibinin 26 golüne engel olamadı. İki takım arasındaki bir maç da Beşiktaş'ın cezası nedeniyle Bursa'da oynandı. Siyah-beyazlılar, 1993-1994 sezonundaki bu karşılaşmayı 3-0 kazandı. Öte yandan Beşiktaş, ayrıca Tüpraş Stadı'nın yapımı sırasında Gençlerbirliği ile iç sahadaki bir mücadelesini de 2014-2015 sezonunda Ankara'daki Osmanlı Stadı'nda oynadı. Siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmada rakibine 2-1 üstünlük sağladı.
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000'de de 4-0'lık sonuçlarla aldı. Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.
BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Milli ara öncesinde derbide Galatasaray'la karşı karşıya gelen Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı öncesinde 3 maçlık yenilmezlik serisine sahip. Siyah-beyazlılar bu mücadeleden galibiyetle ayrılıp 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Son 3 hafta elde ettiği sonuçlarla küme düşme hattının üzerine çıkan Gençlerbirliği ise İstanbul deplasmanında puan veya puanlar almanın peşinde. Peki Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasındaki mücadele 18 Ekim Cumartesi günü oynanacak. Tüpraş Stadyumu'ndaki karşılaşma 17.00'de başlayacak ve mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek. Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ
Siyah-beyazlılarda Gençlerbirliği maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor. Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Gökhan Sazdağı'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Demir Ege Tıknaz ile El Bilal Toure'nin karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
UDUOKHAI KART SINIRINDA
Beşiktaş'ta ligde üç sarı kartı bulunan stoper Felix Uduokhai, Gençlerbirliği maç öncesinde ceza sınırında yer alıyor. Süper Lig'de Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarında kart gören Uduokhai, Gençlerbirliği karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.
4 SEZON SONRA RAKİPLER
Beşiktaş, Gençlerbirliği ile Süper Lig'de 4 sezon sonra kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlı takım, Ankara temsilcisiyle son olarak 2020-2021 sezonunda karşı karşıya geldi. Beşiktaş, son şampiyonluğunu yaşadığı 2020-2021 sezonunda İstanbul'da rakibine 1-0 yenilirken, Ankara'da oynanan maçta 3-0 galip geldi. Gençlerbirliği, söz konusu sezonda ligi 20. sırada bitirmiş ve Süper Lig'e veda etmişti.
MUHTEMEL 11
Sergen Yalçın'ın takımını; Mert, Svensson, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Rafa Silva, Cengiz ve Abraham on biriyle sahaya sürmesi bekleniyor.
BEŞİKTAŞ'IN YENİ KAPTANLARI
Beşiktaş futbol takımı için yeni kaptanlarını resmi sitesinden açıkladı. Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde: "Başkanımız Serdal Adalı ile Yönetim Kurulumuzun kararıyla Futbol A Takımımızın kaptanlığı hususunda değişikliğe gidilmiştir. Teknik ekibimizin saha içinde daha etkili olabilecek pozisyonda oynayan futbolcularımızın kaptanlığa getirilmesi görüşüyle ve Yönetim Kurulumuzun kararıyla Futbol A Takımımızın birinci kaptanlığına Orkun Kökçü, ikinci kaptanlığına ise Wilfred Ndidi getirilmiştir. Necip Uysal ile Mert Günok'a kaptanlık dönemlerindeki emekleri için teşekkür eder, yeni kaptanlarımız Orkun Kökçü ile Wilfred Ndidi'ye kaptanlık görevlerinde başarılar dileriz."
SERGEN YALÇIN'DAN ORKUN'A ÖZEL GÖREV
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın yeni bir karar aldı. Deneyimli hoca, takım kaptanı kaleci Mert Günok'a destek olma amacıyla Orkun Kökçü'ye özel görev verdi. Saha içindeki yeni liderlerin Mert Günok ile Orkun olduğunu futbolcularına ileten Sergen Yalçın, kaptanlardan saha içinde futbolculara sürekli uyarı yapmalarını istedi. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 11 maça çıkan 24 yaşındaki yıldız, 2 asistlik performans sergiledi.
BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ: 95. MAÇ
Beşiktaş ile Gençlerbirliği, cumartesi günü yapacakları maçla Süper Lig'de 95. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 54 galibiyetine, kırmızı-siyahlılar 9 kez kazanarak yanıt verdi. Taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Beşiktaş, 153 kez rakip ağları havalandırırken, Gençlerbirliği ise 64 golle siyah-beyazlılara karşılık verdi.
