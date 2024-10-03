Beşiktaş - Frankfurt Maçı Canlı İzle Şifresiz | Beşiktaş - Frankfurt maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ikinci maçında Alman ekibi Frankfurt'u konuk ediyor. Beşiktaş - Frankfurt karşılaşmasını İskoç hakem John Beaton yönetecek.

Avrupa kupası maçı öncesinde Kayserispor galibiyetiyle moral bulan siyah-beyazlılar, ilk maçında Ajax'a deplasmanda 4-0 mağlup olmuştu.

Beşiktaş, Frankfurt'u mağlup ederek Avrupa'da çıkış yakalamayı hedefliyor. Beşiktaş - Frankfurt karşılaşması 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'da başlayacak.

Organizasyon O G B M AG YG Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi 89 27 19 43 89 153 UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 124 54 25 45 197 163 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Avrupa Konferans Ligi 12 7 1 4 21 19 TOPLAM 245 92 49 104 328 373





UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Frankfurt karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. Mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler google üzerinden 'Beşiktaş - Frankfurt TRT 1 canlı izle, BJK - Frankfurt maçı TRT 1 canlı izleme linki ve canlı anlatım' araması yapıyor. Beşiktaş - Frankfurt (BJK - Frankfurt şifresiz canlı izle) maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.Beşiktaş - Frankfurt maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.Mert Günok, Svensson, Paulista, Felix Uduokhai, Masuaku, Gedson, Ndour, Joao Mario, Rashica, Rafa Silva, Immobile.: Kaua; Kristensen, Tuta, Theate, Nkounkou; Knauff, Dahoud, Skhiri, Bahoya; Marmoush, Matanovic.Siyah-beyazlı takım, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 10 maçta sahadan bir kez mağlubiyetle ayrıldı.Beşiktaş, Trendyol Süper Lig, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 10 müsabakanın 7'sini kazanırken, 2'sinde ise berabere kaldı.Bu karşılaşmalarda 27 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 12 gole engel olamadı.Eintracht Frankfurt, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan ve 1'inden mağlubiyetle ayrılan Frankfurt temsilcisi, lider Bayern Münih'in ardından 12 puanla ikinci sırada yer alıyor.Almanya Kupası'nda yaptığı tek müsabakadan galibiyetle ayrılan Eintracht Frankfurt, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ise Viktoria Plzen ile berabere kaldı.Bu karşılaşmalarda 18 kez fileleri havalandıran Alman ekibi, kalesinde ise 10 gol gördü.Milli futbolcu Can Uzun'un forma giydiği Eintracht Frankfurt, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla oynadığı 7 mücadelenin de 2'sini kazandı, 4'ünde berabere kaldı ve 1'inden yenilgiyle ayrıldı.Siyah-beyazlı takımın UEFA'ya bildirilen kadrosunda yer alan futbolcular şunlar:Kaleci: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Göktuğ BaytekinDefans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Felix Uduokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu, Serkan Emrecan TerziOrta saha: Milot Rashica, Salih Uçan, Joao Mario, Ernest Muçi, Moatasem Al Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson FernandesForvet: Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Rafa Silva, Mustafa Erhan HekimoğluAlmanya ekibi Eintracht Frankfurt'u konuk edecek Beşiktaş, Avrupa'da 246. maçına çıkacak.Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 245 müsabakada 92 galibiyet, 49 beraberlik, 104 yenilgi yaşadı.Avrupa arenasında 328 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 373 gol gördü.Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:Beşiktaş, Alman ekipleriyle 14. kez karşı karşıya gelecek.Siyah-beyazlılar; Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig, Bayer Leverkusen ve Wolfsburg ile Avrupa kupalarında 13 kez mücadele etti.UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda yapılan bu müsabakaların 2'sini kazanan Beşiktaş, 10'undan mağlubiyetle ayrıldı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda 8 kez ağları sarsan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 28 gole engel olamadı.Beşiktaş, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 124 maça çıktı.Siyah-beyazlı takım, 1955'te Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenmeye başlanan, 1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını alan ve 2009-2010'dan bu yana da UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen turnuvada 54 galibiyet, 25 beraberlik ve 45 yenilgi yaşadı."Kupa 2"de oynadığı karşılaşmalarda 197 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 163 gol gördü.Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı."Kara Kartal", 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yendi.Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda yaşadı.Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.Beşiktaş, "Devler Ligi"nde 2000-2001 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ekibine, 2016-2017'de de Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 6-0'lık skorlarla yenildi.Siyah-beyazlı ekip, iç sahada ise 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nın çeyrek finalinde İzmir'de Dinamo Kiev karşısında sahadan 5-0 mağlup ayrıldı."Kara Kartal", geçen sezon da UEFA Konferans Ligi grup aşamasında ağırladığı Belçika temsilcisi Club Brugge'ye 5-0 yenildi.Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında Oktay Derelioğlu, ilk basamakta yer alıyor.1993-1999 yıllarında giydiği siyah-beyazlı formayla 14 gol atan Oktay Derelioğlu'nu, 13'er kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun takip ediyor."Kara Kartal"da Ricardo Quaresma ve Bobo da Avrupa arenasında 12'şer gol kaydetti.