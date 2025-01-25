Beşiktaş-Antalyaspor eşleşmesinde dikkat çeken rakam!

İstanbul temsilcisiyle Antalya ekibi arasında ligdeki 57 maçın 36'sını Beşiktaş, 8'ini Antalyaspor kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş-Antalyaspor eşleşmesinde dikkat çeken rakam!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ocak 2025 13:24
Beşiktaş ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de yarın 58. kez birbirine rakip olacak.

İstanbul temsilcisiyle Antalya ekibi arasında Süper Lig'deki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'daki maçla başladı. Siyah-beyazlılar, söz konusu mücadeleyi 6-0 gibi farklı sonuçla kazandı.

Süper Lig'de oynanan 57 müsabakanın 36'sında siyah-beyazlı takım, 8'inde Antalyaspor galip geldi. İki takımın rekabetinde 13 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

Söz konusu maçlarda Beşiktaş 120 kez fileleri havalandırırken, kırmızı-beyazlı ekip 55 gol kaydetti.

Antalya'daki maçlar

Beşiktaş, Antalya'daki maçlarda da rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu.

Siyah-beyazlılar, Antalya'daki 28 lig maçının 17'sinde sahadan galip ayrılırken 4 kez de yenildi.

İki takım arasında oynanan 7 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaş, dış sahadaki maçlarda Akdeniz ekibinin filelerini 65 kez havalandırdı, kalesinde ise 37 gol gördü.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında İstanbul'da oynanan müsabakayı Beşiktaş, 4-2 kazandı.

Antalya'da oynanan maçlarda bol gol var

İki takımın Antalya'da karşı karşıya geldiği müsabakalar bol gollü maçlara sahne oldu.

Ligde Antalyaspor ile Beşiktaş'ın kırmızı-beyazlıların sahasında kozlarını paylaştığı karşılaşmalardan gollü sonuçlar alınan bazı maçlar şöyle:

Tarih Sezon Takımlar Sonuç
08.12.1996 1996-1997 Antalyaspor-Beşiktaş 3-2
14.12.1997 1997-1998 Antalyaspor-Beşiktaş 3-3
22.04.2000 1999-2000 Antalyaspor-Beşiktaş 2-2
16.11.2001 2001-2002 Antalyaspor-Beşiktaş 1-4
05.11.2006 2006-2007 Antalyaspor-Beşiktaş 4-4
24.08.2008 2008-2009 Antalyaspor-Beşiktaş 2-3
18.11.2012 2012-2013 Antalyaspor-Beşiktaş 3-5
26.10.2015 2015-2016 Antalyaspor-Beşiktaş 1-5
03.02.2019 2018-2019 Antalyaspor-Beşiktaş 2-6
18.09.2021 2021-2022 Antalyaspor-Beşiktaş 2-3
06.05.2023 2022-2023 Antalyaspor-Beşiktaş 1-3
05.11.2023 2023-2024 Antalyaspor-Beşiktaş 3-2
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery