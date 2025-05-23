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Beşiktaş'a Polonyalı Lamine Yamal!

Beşiktaş, 17 yaşındaki Polonyalı yetenek Oskar Pietuszewski'yi kadrosuna katmak için Avrupa devleriyle yarışıyor.

calendar 23 Mayıs 2025 11:00
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a Polonyalı Lamine Yamal!
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Beşiktaş, Polonyalı Lamine Yamal'ı transfer etmek için harekete geçiyor.

Barcelona'nın genç yeteneği gibi 17 yaşında olan Oskar Pietuszewski, Polonya U17 Milli Takımı'nın en önemli oyuncuları arasında gösteriliyor.

DEVLER PEŞİNDE

Pietuzewski Avrupa'nın dev kulüplerinin scoutlarının göz hapsinde. Menajeri genç oyuncuya Avrupa'dan ciddi bir ilgi olduğunu ve bu takımlar arasında Beşiktaş'ın da yer aldığını bildirdi. Modası geçmiş yaşlı yıldızlar yerine, bu transfer döneminde geleceğe yatırım yapma stratejisi ile hareket eden Kartal, Oskar'ın transferiyle yakından ilgileniyor.

PERFORMANSI

Genç oyuncu bu sezon 27 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 


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