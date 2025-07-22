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Beşiktaş'a Gedson müjdesi!

Beşiktaş'a Shakhtar Donetsk maçı öncesi yıldız futbolcusu Gedson'dan müjdeli haber geldi.

calendar 22 Temmuz 2025 13:45 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2025 13:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'a Gedson müjdesi!
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turunda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Kara Kartal'da sakatlığını atlata Portekizli futbolcu Gedson Fernandes de takımla birlikte çalışmalara başladı.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turunda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, 23 Temmuz saat 10.00'da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

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