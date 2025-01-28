Haber Tarihi: 28 Ocak 2025 16:33 - Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2025 16:33

Berat kandili ne zaman? 2025 Berat kandili tarihi

2025 Berat Kandili tarihi, tüm İslam camiası tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Mübarek üç ayların ikinci ayı olan Şaban ayında idrak edilecek olan Berat Kandili tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimi sonrasında belli oldu. Peki, Berat Kandili ne zaman, hangi ayda idrak edilecek?

Berat kandili ne zaman? 2025 Berat kandili tarihi
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2025 Berat Kandili'nin ne zaman olduğu, milyonlarca Müslüman vatandaş tarafından sorgulanıyor. Bu yılın üçüncü kandili olan Berat Kandili'nde yine milyonlarca kişi ellerini Allah'a açıp bol bol dua edecek ve ibadetlerini yerine getirecek. Peki, 2025 Berat Kandili ne zaman?

2025 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimiyle birlikte Berat Kandili tarihi belli oldu.

Buna göre; Bu yılın 3'üncü kandili olan Berat Kandili 13 Şubat 2025 gecesi idrak edilecek.

BERAT KANDİLİ NEDİR, KURAN'DA GEÇİYOR MU?

Müslümanlar için önemli dini günlerden biri olan Berat Kandili, her yıl İslam takvimine göre değişen bir tarihte kutlanır. Bu kutsal gecenin, müminlerin dualarının kabul edildiği, günahların affedildiği bir zaman dilimi olduğuna inanılır.

Berat Kandili, İslam'ın hacimlerinden biri olan Kuran-ı Kerim'de geçmez, ancak İslam âlimlerinin hadislerine dayanarak kabul edilir. Peygamber Efendimiz'in, bu geceyi ibadetle geçirenlerin affedileceğini ve dualarının kabul edileceğini müjdelediğine inanılır.

Berat Kandili, İslam takviminde Recep ayının 14. gününe denk gelir. Ancak, her yıl Güneş takvimine göre değiştiğinden, kesin tarih Miladi takvime göre hesaplanmalıdır.

Bu yılın Berat Kandili tarihi 24 Şubat 2024 Cumartesi tarihine denk gelmektedir. Müslümanlar, bu mübarek gecede ibadetlerini artırır, Kur'an okur, dualar eder, tövbe ve istiğfar etme fırsatı bulurlar. Ayrıca, bu geceyi manevi bir temizlik ve arınma vesilesi olarak görürler.

Berat Kandili, müminler için bir rahmet ve mağfiret gecesi olarak kabul edilir. Bu geceyi ibadetle geçirerek, manevi hayatlarını güçlendirmeye çalışırlar.

Müslümanlar için önemli bir anlam taşıyan Berat Kandili, duaların kabul edildiği, günahların affedildiği bir fırsat olarak değerlendirilir. Bu özel gecede yapılan ibadetlerin ve duaların, müminlerin hayatına bereket getirmesi umulur.

Berat Kandili'nin yaklaşmasıyla birlikte, müminler bu kutsal gecenin manevi atmosferinden yararlanmak için hazırlıklara başlarlar. Bu müstesna gecenin, herkes için huzur ve barış getirmesini dileriz.
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